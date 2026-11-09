Sicarios disparan desde un carro y matan de un balazo en la cabeza a joven de 19 años en San Sebastián

Un joven de apenas 19 años perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado ocurrido en el sector de San Sebastián, en San José, cuando desconocidos abrieron fuego desde un vehículo contra un grupo de personas que se encontraba en la vía pública.

La víctima fue identificada por las autoridades judiciales como un hombre de apellido Serna, quien recibió al menos un impacto de bala en la cabeza.

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En 3 puntos Un joven de apenas 19 años perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado ocurrido en el sector de San Sebastián, en San José. La víctima fue identificada por las autoridades judiciales como un hombre de apellido Serna, quien recibió al menos un impacto de bala en la cabeza. Por ahora, los agentes de la Sección de Homicidios mantienen abierta la investigación para identificar a los responsables, establecer el móvil del crimen y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el ataque.

De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la alerta por la balacera ingresó aproximadamente a las 12:09 p.m.

Las primeras investigaciones señalan que varias personas permanecían reunidas en la vía pública cuando, aparentemente, pasó un vehículo cuyos ocupantes comenzaron a disparar desde su interior.

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En medio de la balacera, Serna resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia en un vehículo particular hasta un centro médico, donde los profesionales de salud intentaron atenderlo. Sin embargo, minutos después de su ingreso fue declarado fallecido.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ se desplazaron hasta el lugar del ataque para realizar las diligencias correspondientes.

Durante la inspección encontraron 11 indicios balísticos, los cuales serán enviados a los laboratorios de Ciencias Forenses para determinar información que permita esclarecer lo sucedido.

El cuerpo del joven fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Por ahora, los agentes de la Sección de Homicidios mantienen abierta la investigación para identificar a los responsables, establecer el móvil del crimen y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el ataque.