Alerta por secuestro de dos personas acaba en detención de dos hombres armados en Alajuela

Dos hombres fueron detenidos por la Fuerza Pública la noche del sábado en Turrúcares de Alajuela, luego de que las autoridades recibieran un reporte sobre un vehículo en el que, aparentemente, trasladaban a varias personas contra su voluntad.

La alerta movilizó a los oficiales, quienes ubicaron e intervinieron el automotor. Como resultado del operativo, aprehendieron a dos sujetos de apellidos Alfaro y Herrera.

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En 3 puntos Dos hombres fueron detenidos por la Fuerza Pública la noche del sábado en Turrúcares de Alajuela, luego de que las autoridades recibieran un reporte sobre un vehículo en el que, aparentemente. La alerta movilizó a los oficiales, quienes ubicaron e intervinieron el automotor. Por ahora, la información policial señala la detención de dos sospechosos y el decomiso de las armas.

De acuerdo con la información policial, Alfaro registra antecedentes por portación ilegal de arma, mientras que Herrera cuenta con expediente por robo agravado y transporte de drogas.

El caso tomó relevancia luego de que las personas que viajaban en el vehículo indicaran que fueron abordadas por los dos hombres y amenazadas con armas. Según su versión, los sospechosos las habrían obligado a ingresar al automóvil con la aparente intención de robárselo.

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Durante la intervención, las autoridades localizaron un arma tipo AR-15 no letal dentro del vehículo. Además, encontraron otra arma de fuego en un charral cercano.

La Fuerza Pública coordinó con las autoridades judiciales para que se presentaran en el lugar y asumieran las diligencias correspondientes.

Por ahora, la información policial señala la detención de dos sospechosos y el decomiso de las armas. Las circunstancias del hecho deberán ser determinadas por las autoridades judiciales.