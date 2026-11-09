Joven de 23 años aparece asesinado a balazos en una cuneta cerca de Circunvalación Norte

Un joven de 23 años fue encontrado sin vida en una cuneta, cerca de Circunvalación Norte, luego de ser víctima de un ataque armado ocurrido la noche del domingo en el sector de La Peregrina, en La Uruca, San José.

La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Ugalde, quien presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

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De acuerdo con la información preliminar de las autoridades judiciales, el Sistema de Emergencias 9-1-1 recibió una alerta aproximadamente a las 10:49 p.m., en la que se reportaban varias detonaciones de arma de fuego en la zona.

En 3 puntos Un joven de 23 años fue encontrado sin vida en una cuneta, cerca de Circunvalación Norte, luego de ser víctima de un ataque armado ocurrido la noche del domingo en el sector de La Peregrina, en La Uruca, San José. La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Ugalde, quien presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. El caso permanece bajo investigación del OIJ para esclarecer el móvil del crimen y determinar cómo se produjo el ataque armado.

Tras el aviso, oficiales de la Fuerza Pública realizaron un recorrido por el sector y, durante la inspección, localizaron el cuerpo del joven sobre una cuneta, específicamente en la vía de retorno hacia Circunvalación Norte.

Presentaba heridas en varias partes del cuerpo

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Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ se desplazaron hasta el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar las evidencias.

Durante la revisión preliminar determinaron que Ugalde presentaba heridas de bala en la escápula derecha, el cuello y las extremidades.

Además, los investigadores encontraron varios indicios balísticos correspondientes a munición calibre 9 milímetros, los cuales serán enviados a los laboratorios de Ciencias Forenses para su respectivo análisis.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

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Por el momento, las autoridades no han establecido públicamente las circunstancias en que ocurrió el homicidio ni la identidad de los responsables.

El caso permanece bajo investigación del OIJ para esclarecer el móvil del crimen y determinar cómo se produjo el ataque armado.