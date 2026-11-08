Atacan casa a balazos y dejan un herido: luego los propios agresores terminan disparándose entre ellos

Dos hombres resultaron heridos por arma de fuego durante una serie de hechos violentos registrados la madrugada de este domingo 8 de noviembre en el sector de Barranca, Puntarenas.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron aproximadamente a las 4:45 a. m. y estarían relacionados entre sí.

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El primer incidente se presentó en el sector conocido como Plaza Fantasma, donde un joven de apellido Muñoz, de 19 años, se encontraba dentro de una vivienda.

En 3 puntos Dos hombres resultaron heridos por arma de fuego durante una serie de hechos violentos registrados la madrugada de este domingo 8 de noviembre en el sector de Barranca, Puntarenas. De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron aproximadamente a las 4:45 a. m. y estarían relacionados entre sí. Por ahora, el OIJ mantiene abierta la investigación para esclarecer el motivo del ataque inicial, las circunstancias de la posterior discusión y la participación de cada uno de los involucrados.

Según la versión policial, varios sujetos pasaron frente al inmueble y, por razones que todavía se investigan, comenzaron a disparar en múltiples ocasiones contra la casa.

Producto del ataque, Muñoz recibió un impacto de bala en una de sus orejas.

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Tras efectuar los disparos, los responsables aparentemente huyeron del lugar. Sin embargo, minutos después ocurrió una situación inesperada.

De acuerdo con la información preliminar, dos de los mismos sujetos que habrían participado en el ataque contra la vivienda protagonizaron una discusión entre ellos mientras se encontraban en una vía pública cercana.

La disputa aparentemente terminó a balazos y uno de los presuntos agresores, identificado con el apellido Rojas, de 32 años, recibió un impacto de proyectil de arma de fuego en uno de sus muslos.

Rojas tuvo que ser trasladado al Hospital de Puntarenas para recibir atención médica.

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De esta manera, las autoridades investigan una secuencia de violencia en la que los sospechosos de atacar una vivienda aparentemente terminaron enfrentándose entre ellos, dejando a uno de los presuntos involucrados herido.

Por ahora, el OIJ mantiene abierta la investigación para esclarecer el motivo del ataque inicial, las circunstancias de la posterior discusión y la participación de cada uno de los involucrados.