Sicarios abren fuego contra un niño de 13 años en plena calle del sur de San José: lo dejan herido
El menor recibió un disparo en un brazo y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios. Los agentes investigan si dos hombres en motocicleta lo atacaron sin mediar palabra.
Un niño de 13 años resultó herido de bala la noche de este martes 3 de noviembre en barrio Cristo Rey, en San José. Los agentes recibieron el reporte cerca de las 7:30 p. m.
Según la información preliminar, el menor se encontraba en la vía pública cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta se le acercaron y, en apariencia, le dispararon varias veces sin mediar palabra.
Uno de los disparos lo impactó en un brazo. Tras el ataque, el menor fue trasladado al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica.
El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.