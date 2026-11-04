Sicarios abren fuego contra un niño de 13 años en plena calle del sur de San José: lo dejan herido

Un niño de 13 años resultó herido de bala la noche de este martes 3 de noviembre en barrio Cristo Rey, en San José. Los agentes recibieron el reporte cerca de las 7:30 p. m.

Según la información preliminar, el menor se encontraba en la vía pública cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta se le acercaron y, en apariencia, le dispararon varias veces sin mediar palabra.

Publicidad

En 3 puntos Un niño de 13 años resultó herido de bala la noche de este martes 3 de noviembre en barrio Cristo Rey, en San José. Según la información preliminar, el menor se encontraba en la vía pública cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta se le acercaron y, en apariencia, le dispararon varias veces sin mediar palabra. El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.

Uno de los disparos lo impactó en un brazo. Tras el ataque, el menor fue trasladado al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica.

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme