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Miércoles 4 de noviembre de 2026

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Capturan a dos policías penitenciarios que intentaron ingresar cargadores de celulares

Los hallazgos ocurrieron durante las revisiones de ingreso a Terrazas y La Reforma. Ambos funcionarios fueron trasladados a la Fiscalía.

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Capturan a dos policías penitenciarios que intentaron ingresar cargadores de celulares
Capturan a dos policías penitenciarios que intentaron ingresar cargadores de celulares. Fotografía: AM Prensa.

La Policía Penitenciaria decomisó dos cargadores no autorizados tras revisar las pertenencias de dos agentes policiales en los puestos de ingreso de los centros penitenciarios Terrazas y La Reforma.

En Terrazas, el escáner detectó dos cargadores dentro del maletín de un funcionario de apellido Murillo. Al revisar sus pertenencias, los oficiales confirmaron que uno de los cargadores estaba oculto dentro de una bolsa. El funcionario fue trasladado a la Fiscalía junto con la evidencia decomisada.

En La Reforma, los oficiales encontraron dos cargadores de reloj inteligente en el bolso de un agente de apellido Grajal. El funcionario tenía permiso para ingresar solo uno, por lo que la Policía Penitenciaria decomisó el otro y coordinó su traslado a la Fiscalía de Alajuela.

La Policía Penitenciaria informó que las revisiones se aplican tanto a visitantes como a funcionarios para impedir el ingreso de artículos sin autorización.

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