¡Noche de terror en Turrialba! Tres menores asaltan a pareja de ancianos italianos y secuestran a uno de 77 años

Una pareja de adultos mayores de nacionalidad italiana vivió momentos de terror la noche de este martes en Turrialba, Cartago, luego de que tres sujetos ingresaran a su vivienda para asaltarlos y posteriormente obligaran a uno de ellos a conducir su propio vehículo bajo amenazas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que los hechos ocurrieron en el sector de La Florida, donde las autoridades recibieron la alerta alrededor de las 9:30 p. m.

Publicidad

Según el informe preliminar, los sospechosos habrían ingresado a la vivienda tras romper con un cuchillo el cedazo de una ventana.

En 3 puntos Una pareja de adultos mayores de nacionalidad italiana vivió momentos de terror la noche de este martes en Turrialba, Cartago. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que los hechos ocurrieron en el sector de La Florida. Las víctimas presentaron las respectivas denuncias, mientras los agentes judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer lo sucedido.

Una vez dentro, aparentemente amenazaron a los adultos mayores con un cuchillo y un machete, mientras se apoderaban de dinero en efectivo, teléfonos celulares, prendas de vestir y otros artículos de valor.

Los delincuentes presuntamente obligaron a uno de los afectados, un italiano de 77 años, a subir a su propio automóvil y conducir bajo amenazas hacia el sector de Chitaría, también en Turrialba.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Durante el recorrido, el adulto mayor permaneció intimidado por los tres sospechosos, quienes viajaban dentro del vehículo.

Al llegar al lugar, los individuos descendieron del automóvil y se retiraron, lo que permitió que la víctima regresara a su vivienda y alertara a las autoridades.

Tras recibir el reporte, oficiales de la Fuerza Pública que patrullaban la zona localizaron a tres sospechosos cerca de una finca.

Posteriormente, agentes judiciales del OIJ de Turrialba se presentaron en el sitio y encontraron varias pertenencias que habían sido reportadas como robadas, por lo que procedieron con su decomiso.

Publicidad

Las autoridades confirmaron que los tres sospechosos detenidos son menores de 17 años, quienes fueron remitidos a la Fiscalía Penal Juvenil para determinar su situación jurídica.

Pese a los momentos de angustia que vivieron, los dos adultos mayores resultaron ilesos. Según el OIJ, ninguno presentaba heridas ni golpes y ambos manifestaron que únicamente habían recibido amenazas.

Las víctimas presentaron las respectivas denuncias, mientras los agentes judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer lo sucedido.