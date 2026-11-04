Muere reo de 59 años: Ministerio Justicia confirma el deceso
El Ministerio de Justicia y Paz informó que el hombre, de apellido Tenorio, falleció por padecimientos de salud en el Hospital Escalante Pradilla.
Un privado de libertad de 59 años murió a las 7:40 a. m. del sábado 31 de octubre en el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón, según informó la Dirección de la Policía Penitenciaria.
El hombre, de apellido Tenorio, permanecía internado desde el jueves 8 de octubre. Formaba parte de la población de la residencia 3 de la Unidad de Atención Integral Pabru Presbere, ubicada en ese mismo cantón.
El Ministerio de Justicia y Paz lamentó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los seres queridos de Tenorio.