Sicario intentó matar a policías y terminó baleando a su propio cómplice en plena fuga

Lo que parecía una fuga tras un ataque a balazos terminó de la peor manera para dos presuntos delincuentes, luego de que uno de ellos disparara accidentalmente contra su propio cómplice cuando intentaba atacar a oficiales de la Fuerza Pública.

El insólito incidente ocurrió la tarde de este domingo en Batán de Matina, Limón, donde dos hombres que aparentemente habían disparado contra una persona intentaron escapar a bordo de una motocicleta.

Publicidad

Tras recibir la alerta, oficiales de la Fuerza Pública desplegaron un operativo para localizar a los sospechosos y establecieron un cierre de vías en el sector de Luzón.

En 3 puntos Lo que parecía una fuga tras un ataque a balazos terminó de la peor manera para dos presuntos delincuentes. El insólito incidente ocurrió la tarde de este domingo en Batán de Matina, Limón, donde dos hombres que aparentemente habían disparado contra una persona intentaron escapar a bordo de una motocicleta. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar las circunstancias del ataque inicial y las posibles responsabilidades penales de los detenidos.

Sin embargo, los sujetos terminaron chocando la motocicleta contra una patrulla que participaba en el operativo.

Fue en ese momento cuando la situación dio un giro inesperado.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Uno de los sospechosos, de apellido Rojas, quien viajaba como acompañante, sacó un arma de fuego e intentó disparar contra los policías.

Pero el ataque no salió como esperaba. Al accionar el arma, terminó impactando accidentalmente en una pierna a su propio compañero, de apellido López, quien conducía la motocicleta.

La intervención policial permitió la captura de ambos hombres, así como la recuperación del arma de fuego, que quedó debajo de la patrulla tras el incidente.

Las autoridades coordinaron atención médica para uno de los detenidos y mantuvieron a los sospechosos bajo custodia policial.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar las circunstancias del ataque inicial y las posibles responsabilidades penales de los detenidos.