¡Horror en Alajuela! Madre intenta asfixiar a su hija de un año durante más de 10 minutos

Una niña de apenas un año y tres meses de edad estuvo en grave peligro luego de que su propia madre presuntamente intentara asfixiarla durante más de diez minutos en Barrio San José de Alajuela.

El alarmante caso se registró este domingo, cuando oficiales de la Fuerza Pública recibieron una llamada del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se alertaba que una menor de edad no respiraba.

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En 3 puntos Una niña de apenas un año y tres meses de edad estuvo en grave peligro luego de que su propia madre presuntamente intentara asfixiarla durante más de diez minutos en Barrio San José de Alajuela. El alarmante caso se registró este domingo, cuando oficiales de la Fuerza Pública recibieron una llamada del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se alertaba que una menor de edad no respiraba. La intervención policial fue fundamental para poner a salvo a la menor, en un caso que ahora se encuentra bajo investigación de las autoridades judiciales.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a la pequeña con múltiples lesiones y marcas de aparente agresión en el rostro y el cuello, lo que encendió las alarmas sobre lo que habría ocurrido.

De acuerdo con la información preliminar, la principal sospechosa es la propia madre de la niña, una mujer de apellido Chavarría, quien presuntamente habría intentado quitarle la vida mediante asfixia durante más de diez minutos.

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Ante la gravedad de los hechos, los oficiales actuaron rápidamente, detuvieron a la mujer y coordinaron el traslado urgente de la menor en ambulancia a un centro médico para recibir atención especializada.

La Fuerza Pública también dio aviso al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), con el objetivo de garantizar la protección y seguridad de la pequeña.

Por su parte, la madre quedó a las órdenes de la Fiscalía de Alajuela, que deberá determinar su responsabilidad en los hechos investigados.

La intervención policial fue fundamental para poner a salvo a la menor, en un caso que ahora se encuentra bajo investigación de las autoridades judiciales.