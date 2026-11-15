Hombre de 65 años muere tras ser violentamente atropellado por un vehículo en Orosi

Por Joaquín Salas / Corresponsal de prensa

Un hombre de aproximadamente 65 años perdió la vida la noche de este domingo tras ser atropellado por un vehículo en el sector de Orosi, en Cartago.

Publicidad

En 3 puntos Por Joaquín Salas / Corresponsal de prensa Un hombre de aproximadamente 65 años perdió la vida la noche de este domingo tras ser atropellado por un vehículo en el sector de Orosi, en Cartago. Las autoridades deberán investigar las circunstancias en las que ocurrió este lamentable accidente, que cobró la vida del adulto mayor.

El accidente se registró a eso de las 7:30 p. m. a 200 metros de la iglesia, cuando la víctima, identificada como Manuel Jiménez, aparentemente se disponía a cruzar la calle y fue embestida violentamente por un automóvil marca Honda.

Según las versiones preliminares, el vehículo presuntamente circulaba a gran velocidad cuando ocurrió el atropello, circunstancia que deberá ser determinada por las autoridades.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Producto del fuerte impacto, Jiménez sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar de los hechos.

Las autoridades deberán investigar las circunstancias en las que ocurrió este lamentable accidente, que cobró la vida del adulto mayor.