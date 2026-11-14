Hombre aparece muerto a balazos dentro de un vehículo en cafetal de Turrialba

Un nuevo hecho de violencia se reporta la tarde de este sábado 14 de noviembre en Turrialba, Cartago, donde un hombre habría sido asesinado de varios disparos mientras se encontraba dentro de un automóvil.

El suceso se registró en el sector conocido como La 18, donde fue ubicado un vehículo en una zona de cafetal con una persona aparentemente fallecida en su interior.

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En 3 puntos Un nuevo hecho de violencia se reporta la tarde de este sábado 14 de noviembre en Turrialba, Cartago, donde un hombre habría sido asesinado de varios disparos mientras se encontraba dentro de un automóvil. El suceso se registró en el sector conocido como La 18, donde fue ubicado un vehículo en una zona de cafetal con una persona aparentemente fallecida en su interior. Se espera que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brinde mayores detalles sobre este nuevo hecho de violencia.

Según la información preliminar, la víctima presentaba varios impactos de bala, aunque por el momento se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

En imágenes que circulan del lugar se observa la presencia de autoridades judiciales, quienes realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

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Hasta el momento no ha trascendido la identidad del fallecido, ni se cuenta con información sobre posibles sospechosos o el móvil del crimen.

Se espera que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brinde mayores detalles sobre este nuevo hecho de violencia.