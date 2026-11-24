Una desgarradora escena de violencia vivieron una mujer y su pequeño hijo al presenciar el asesinato de un hombre dentro de su propia vivienda, la noche de este lunes 23 de noviembre, en barrio Carmen Sur, en Pocora de Guácimo, Limón.

La víctima mortal fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Zúñiga, de 30 años, quien presentaba múltiples heridas de arma de fuego.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por los agentes judiciales, Zúñiga se encontraba en compañía de su pareja sentimental y el menor de edad cuando fue víctima del ataque armado.

En 3 puntos Una desgarradora escena de violencia vivieron una mujer y su pequeño hijo al presenciar el asesinato de un hombre dentro de su propia vivienda, la noche de este lunes 23 de noviembre, en barrio Carmen Sur, en Pocora de Guácimo, Limón. La víctima mortal fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Zúñiga, de 30 años, quien presentaba múltiples heridas de arma de fuego. Por el momento, los responsables del homicidio permanecen en fuga.

Los dos sujetos ingresaron a la vivienda, cuya puerta se encontraba abierta. Tras recibir un primer disparo, Zúñiga habría intentado defenderse con una escopeta, pero recibió otros impactos de bala. Los sospechosos también se llevaron dicha arma.

El hombre falleció dentro de la vivienda, mientras que la mujer y el niño resultaron ilesos, pese a presenciar el violento episodio.

Los sospechosos también sustrajeron varias pertenencias, entre ellas un bolso y teléfonos celulares. Estos últimos fueron encontrados posteriormente abandonados en la vía pública.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Durante la inspección de la escena del crimen, los investigadores recolectaron indicios balísticos que fueron enviados a los laboratorios forenses para su análisis.

La investigación está a cargo de los agentes del OIJ de Pococí y Guácimo, quienes trabajan en determinar si el crimen obedeció a un asalto o si existía alguna otra motivación detrás del ataque.

Por el momento, los responsables del homicidio permanecen en fuga.