Una cancha de fútbol cinco se convirtió en escenario de un violento ataque armado que dejó como saldo un hombre fallecido y otros tres heridos, este lunes 23 de noviembre, en calle Valverde, en Higuito de Desamparados.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la víctima mortal como un hombre de apellido Mora, de 26 años, quien presentaba heridas de arma de fuego en el torso y la cabeza.

En 3 puntos Una cancha de fútbol cinco se convirtió en escenario de un violento ataque armado que dejó como saldo un hombre fallecido y otros tres heridos, este lunes 23 de noviembre, en calle Valverde, en Higuito de Desamparados. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la víctima mortal como un hombre de apellido Mora, de 26 años, quien presentaba heridas de arma de fuego en el torso y la cabeza. La investigación quedó en manos de la Sección de Homicidios del OIJ, cuyos agentes trabajan en esclarecer las circunstancias del crimen, determinar su móvil e identificar a los responsables.

Los otros tres hombres heridos fueron identificados con los apellidos Cano, de 22 años; Guzmán, también de 22 años, y Díaz, de 29 años.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades judiciales, en el ataque armado habrían participado tres sospechosos, cuya identidad se desconoce.

Mora falleció en el lugar, mientras que los otros tres hombres fueron trasladados a un centro médico en San José.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Asimismo, recolectaron diversos indicios balísticos que fueron enviados a los laboratorios forenses para su análisis.

Por el momento, las autoridades desconocen qué motivó el violento ataque y si existía alguna amenaza previa contra las víctimas.

La investigación quedó en manos de la Sección de Homicidios del OIJ, cuyos agentes trabajan en esclarecer las circunstancias del crimen, determinar su móvil e identificar a los responsables.