La presunta organización narcotraficante golpeada este martes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) habría contado con colaboradores dentro de la Fuerza Pública y del propio Ministerio Público.

Las autoridades judiciales vinculan a dos oficiales de la Fuerza Pública con la estructura criminal que, según las investigaciones, movilizaba alrededor de 100 kilos de cocaína al mes hacia Nicaragua y generaba ingresos cercanos a los $500.000 mensuales.

Uno de los policías está destacado en la zona sur del país y el otro en Los Chiles, en la frontera norte.

Según revelaron las autoridades judiciales, ambos oficiales habrían colaborado ampliamente con la agrupación, suministrando información sobre retenes y operativos policiales que pudieran comprometer el traslado de los cargamentos de droga.

En 3 puntos La presunta organización narcotraficante golpeada este martes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) habría contado con colaboradores dentro de la Fuerza Pública y del propio Ministerio Público. Las autoridades judiciales vinculan a dos oficiales de la Fuerza Pública con la estructura criminal que, según las investigaciones. La investigación, que se remonta al 2021, busca esclarecer las presuntas actividades de narcotráfico, legitimación de capitales y contrabando.

De esta manera, la organización habría tenido acceso a información policial tanto en la zona donde recibía los cargamentos como en aquella desde donde los trasladaba hacia territorio nicaragüense.

Aunque los dos oficiales de la Fuerza Pública no fueron detenidos de momento, las autoridades judiciales ordenaron el decomiso de sus teléfonos celulares.

Los investigadores analizarán el contenido de los dispositivos con el objetivo de determinar qué tipo de comunicaciones mantenían eventualmente los policías con los líderes de la organización criminal y establecer el alcance de su presunta colaboración.

Las actividades ilícitas de la organización no se limitaban al tráfico de cocaína hacia Nicaragua.

El oficial destacado en la zona norte también habría suministrado información sobre los movimientos policiales en la frontera, debido a que la agrupación introducía ketamina desde territorio nicaragüense.

Esta sustancia era posteriormente mezclada con otras drogas para su comercialización en Costa Rica, según las autoridades.

Otro de los aspectos que llama poderosamente la atención de los investigadores es el papel que habría desempeñado la funcionaria de apellidos Flores Parrales, detenida durante el megaoperativo de este martes.

La mujer, quien labora como técnica judicial en la Fiscalía de Los Chiles, presuntamente mantenía informados a los líderes de la organización sobre los procesos judiciales que afrontaban.

Los cabecillas acumulaban varias causas judiciales en la zona norte, pues, según las autoridades, tenían años de estar vinculados con diferentes actividades ilícitas.

Las autoridades judiciales también revelaron que uno de los detenidos, de apellido Orozco, había sido arrestado hace pocos días en Los Chiles, luego de presuntamente amenazar con un arma de fuego a un oficial de la Fuerza Pública.

Sin embargo, el sujeto había sido puesto en libertad y este martes fue nuevamente capturado como parte del operativo denominado Caso Norte.

Precisamente, dos hermanos de apellidos Orozco Rodríguez figuran como sospechosos de dirigir el brazo armado de la organización criminal.

El megaoperativo comprende 24 allanamientos en Los Chiles, Coto Brus y Corredores, con un saldo inicial de 12 personas detenidas.

La investigación, que se remonta al 2021, busca esclarecer las presuntas actividades de narcotráfico, legitimación de capitales y contrabando, así como el grado de participación que habrían tenido funcionarios públicos en las operaciones de la estructura criminal.