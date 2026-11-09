Se vienen múltiples cortes de luz esta semana en diferentes partes de Cartago: conozca fechas, horarios y zonas afectadas

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) programó cinco suspensiones del suministro eléctrico entre el martes 10 y el martes 17 de noviembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento, instalación de infraestructura y mejoras en la red de distribución.

Los cortes afectarán comunidades y sectores comerciales de Agua Caliente, La Lima, Cerrillos, Dulce Nombre y distintos puntos del centro de Cartago. Según el tipo de intervención, algunas zonas permanecerán sin electricidad durante varias horas, mientras que otras tendrán interrupciones temporales por maniobras en la red.

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Estas son las fechas, los horarios y los lugares incluidos en los avisos de la institución.

La primera suspensión se realizará para ejecutar mejoras en la red eléctrica. El área afectada comprende el trayecto desde Pollos a la Leña La Casona #2 hasta 50 metros al sur de la escuela de Agua Caliente.

En 3 puntos La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) programó cinco suspensiones del suministro eléctrico entre el martes 10 y el martes 17 de noviembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento. Los cortes afectarán comunidades y sectores comerciales de Agua Caliente, La Lima, Cerrillos, Dulce Nombre y distintos puntos del centro de Cartago. La institución recordó que los horarios corresponden a la programación prevista para cada intervención.

Entre los establecimientos incluidos están la capilla de velación, la Clínica Dental Dra. Mariel Quesada, Recaudadora La Y Griega, Bar San Francisco, la iglesia de Agua Caliente, el salón de catequesis y el gimnasio Claude Hope.

También figuran Pizza Palermo, Centro de Carnes La Trinidad #2, Verdulería La Trinidad, Novedades La Trinidad, Villa Pan, Polluelos, Farmacia La Arboleda y la Escuela Juan Vázquez de Coronado.

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La interrupción abarcará las viviendas ubicadas a lo largo de ese recorrido. JASEC no reportó abonados adicionales afectados por maniobras.

Miércoles 11 de noviembre: La Lima y alrededores de Paseo Metrópoli

Para esta fecha se instalarán postes y se construirá una red trifásica, con trabajos que involucran los circuitos Taras, Parque Industrial y Zeta.

La afectación comprenderá el tramo desde la tienda EPA hasta Pequeño Mundo, al oeste de la carretera, y desde la isla de La Lima hasta la planta de Rename, al este de la vía.

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El listado de JASEC incluye Caballerizas Laura Collado, la alimentación eléctrica de Paseo Metrópoli, EPA, bodegas del Banco de Costa Rica, Nutri Sol, Publitex y Soda Free Way.

Además, se verán involucrados Marisquería Las Américas, Fema, Sumitec, Autos Dahiana, Grupo Adol, Laboratorio Gaher, Taller de Enderezado y Pintura La Lima, La Florida, Truck Depot, La Florida S. A. y Repuestos Traa.

También aparecen Top Outlet, Central de Mangueras, Autos del Norte, Mega Boutique y Sun Chemical, así como viviendas ubicadas entre la marisquería y la cancha de fútbol.

Jueves 12 de noviembre: Cerrillos, Bruma Azul y barrio San José

Los trabajos en esta zona buscan corregir cruces de líneas eléctricas que se encuentran a baja altura en el residencial Bruma Azul.

La suspensión abarcará un ramal de la calle principal de Cerrillos, desde la entrada a Bruma Azul hasta barrio San José.

Entre los afectados están las viviendas de ambas comunidades y los establecimientos Servicio Técnico Automotriz Núñez Durán, P&G Clean, Almácigos Villalta, Muebles Rodilsa y Estética Canina Marilin.

El aviso también contempla Studio Victoria’s, Forma Park S. A. y Venta de Tiempos Mega. No se prevén interrupciones adicionales por maniobras.

Ese mismo día se realizará otra suspensión en barrio Florence, en Dulce Nombre.

Según JASEC, la intervención tiene como propósito mejorar la red de distribución eléctrica. El aviso no detalla establecimientos específicos ni otros sectores afectados fuera de ese barrio.

Martes 17 de noviembre: centro de Cartago, El Molino y San Luis Gonzaga

La última intervención anunciada tendrá una cobertura más amplia y abarcará sectores de los circuitos Tejar-Guadalupe, Avenida del Comercio, Subestación Oeste y el antiguo circuito AV1.

Los trabajos comprenderán zonas desde el gimnasio del Colegio San Luis Gonzaga hasta Domingo Savio, así como el trayecto desde la subestación El Molino hasta las cercanías de la panadería 12 de Abril.

En esta jornada habrá dos modalidades de afectación:

En distintos sectores del centro de Cartago se realizarán maniobras que podrían provocar dos cortes de aproximadamente 45 minutos:

Estas interrupciones podrían afectar establecimientos, instituciones y viviendas cercanas a la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, las Ruinas, el parque central, la Casa de la Ciudad, El Molino y el Hospital Max Peralta.

Entre los puntos incluidos están Correos de Costa Rica, Banco Popular, Almacén El Rey, McDonald’s, KFC Las Ruinas, las oficinas centrales de JASEC, dependencias del Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Seguros y distintas instalaciones educativas y del Poder Judicial.

También figuran comercios y viviendas cercanos a la estación de Bomberos, la estación de servicio Raúl Molina, la iglesia María Auxiliadora, el Colegio Universitario de Cartago y la escuela Ascensión Esquivel.

Otros sectores sí tendrán una interrupción continua de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

Uno de los recorridos afectados va desde la subestación El Molino hasta la panadería 12 de Abril. En esa zona se encuentran Súper Sofía, Carvajal Box, Taller Automotriz Martín Arce, Centro de Salud y Belleza Serenity, Ferretería Velca y Cervecería Artesanal La Cofradía, además de viviendas cercanas.

El segundo trayecto se extiende desde 50 metros al este del gimnasio del Colegio San Luis Gonzaga hasta Domingo Savio.

En ese sector se incluyen instalaciones del Colegio San Luis Gonzaga, Cuidados Paliativos de la CCSS, la oficina administrativa de UCIMED, Funeraria Valle de Paz, Funeraria Monte Sinaí, Palí de Plaza Iglesias, el laboratorio clínico anexo de la CCSS y Clínica Domingo Savio.

También aparecen Clínica San Benito, Panadería La Hoja, Ferretería Velca, Vital Vet Hospital Veterinario, Floristería El Molino y Autos El Molino, así como viviendas y comercios ubicados en el recorrido.

¿Cómo confirmar si su propiedad está incluida?

JASEC informó que comunicará las suspensiones mediante sus canales institucionales, entre ellos su sitio web y su página de Facebook.

Los abonados que necesiten verificar si su vivienda, comercio o lugar de trabajo está dentro de las zonas afectadas pueden llamar al Centro de Contacto con el Cliente, al teléfono 2550-6800.

La institución recordó que los horarios corresponden a la programación prevista para cada intervención.