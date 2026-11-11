¡Se vienen los cuartos de final de la Nations League! México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, ante pruebas de fuego

La Concacaf Nations League entra en una de sus etapas más atractivas. Este jueves 12 de noviembre comenzará la jornada de cuartos de final de la edición 2026-2027, con cuatro eliminatorias que prometen emociones, rivalidad y mucho en juego.

Ocho selecciones de la región buscarán avanzar al Final Four, que se disputará en marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

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La primera serie tendrá como protagonistas a Panamá y Curazao. El conjunto canalero abrirá la eliminatoria como visitante este jueves 12 de noviembre y cerrará en casa el domingo 15. Curazao quiere demostrar que su crecimiento futbolístico no es casualidad.

En 3 puntos La Concacaf Nations League entra en una de sus etapas más atractivas. Ocho selecciones de la región buscarán avanzar al Final Four, que se disputará en marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. La mesa está servida. Cuatro series, ocho selecciones y una sola misión: sobrevivir a los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

El viernes 13 será el turno de Guatemala frente a Canadá. Los chapines tendrán una exigente prueba ante una selección canadiense que buscará imponer sus condiciones. La ida se jugará en Ciudad de Guatemala y la vuelta el lunes 16 en Toronto.

El sábado 14 llegará uno de los enfrentamientos más llamativos: Haití contra Estados Unidos. El equipo haitiano intentará aprovechar su condición de local en Miami para complicar a los estadounidenses, dirigidos por Mauricio Pochettino. La vuelta será el martes 17 en Cincinnati.

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Finalmente, Jamaica recibirá a México el sábado 14 de noviembre. El conjunto mexicano, actual campeón de la Nations League, tendrá una complicada visita a Kingston antes de definir la serie el martes 17 en Monterrey.

No solamente está en disputa el boleto a las semifinales. Los cuatro ganadores de estas eliminatorias también asegurarán su clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Los cuatro perdedores tendrán que disputar las preliminares de ese certamen.

Además, los clasificados avanzarán al Final Four de la Nations League, programado del 25 al 28 de marzo de 2027 en Los Ángeles.

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Estados Unidos conquistó las primeras tres ediciones del torneo, mientras que México se quedó con el título de 2025 y llega a esta instancia como campeón defensor.

Ahora, las selecciones vuelven a encontrarse con un objetivo claro: meterse entre los cuatro mejores de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, y acercarse a una nueva corona regional.

La mesa está servida. Cuatro series, ocho selecciones y una sola misión: sobrevivir a los cuartos de final de la Concacaf Nations League.