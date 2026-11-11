¡Herediano sacude el Mercado! El Team prepara su reconstrucción y dos extranjeros aparecen en el radar florense

El fracaso deportivo del Apertura 2026 obliga al Club Sport Herediano a mirar hacia adelante. Sin posibilidades matemáticas de luchar por el título, el conjunto florense comienza a planificar lo que será una reconstrucción de su plantel de cara al próximo torneo.

La dirigencia rojiamarilla tendría entre sus prioridades reforzar el equipo con nuevas alternativas ofensivas y ya empiezan a trascender nombres que podrían convertirse en las primeras incorporaciones del Team.

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En 3 puntos El fracaso deportivo del Apertura 2026 obliga al Club Sport Herediano a mirar hacia adelante. La dirigencia rojiamarilla tendría entre sus prioridades reforzar el equipo con nuevas alternativas ofensivas y ya empiezan a trascender nombres que podrían convertirse en las primeras incorporaciones del Team. Lo cierto es que en el Team ya no hay tiempo para lamentarse por el presente.

Uno de ellos es el extremo cubano Daniel Díaz, quien actualmente milita en el Managua FC de Nicaragua y estaría en el radar del conjunto herediano para fortalecer las bandas del ataque.

A este nombre se suma el del atacante nicaragüense Byron Bonilla, futbolista que también aparece como una opción para el proyecto florense y que actualmente gestiona su naturalización costarricense.

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La posible llegada de ambos jugadores representaría un movimiento importante en la planificación del Herediano, que necesita recuperar protagonismo después de un campeonato muy por debajo de las expectativas de una institución acostumbrada a pelear por los primeros puestos.

Por ahora, los nombres de Díaz y Bonilla trascienden como posibles incorporaciones y se está a la espera de que puedan concretarse los movimientos.

Lo cierto es que en el Team ya no hay tiempo para lamentarse por el presente. La mirada está puesta en el próximo campeonato y la reconstrucción florense comienza a tomar forma.