¡Locura por la final Centroamericana! Aficionados del Cartaginés hacen fila desde temprano para conseguir sus entradas

La ilusión de conquistar nuevamente un título internacional comienza a sentirse con fuerza en Cartago. Desde las primeras horas de este miércoles 11 de noviembre, aficionados del Club Sport Cartaginés llegaron a las afueras del estadio José Rafael “Fello” Meza para intentar asegurar su entrada a la gran final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El equipo brumoso recibirá a Liga Deportiva Alajuelense el próximo 2 de diciembre, en el primer encuentro de una serie que definirá al nuevo campeón del torneo regional.

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La venta de boletos comenzó este miércoles bajo un mecanismo especial establecido por la dirigencia blanquiazul, cuyo objetivo es dar prioridad a los seguidores que han acompañado al equipo durante su participación en la competencia.

En 3 puntos La ilusión de conquistar nuevamente un título internacional comienza a sentirse con fuerza en Cartago. El equipo brumoso recibirá a Liga Deportiva Alajuelense el próximo 2 de diciembre, en el primer encuentro de una serie que definirá al nuevo campeón del torneo regional. La institución recordó que todas las personas, sin excepción, deberán contar con una entrada para ingresar al estadio.

La preventa se extenderá del 11 al 18 de noviembre y se realizará exclusivamente de manera presencial.

Durante este periodo, únicamente podrán adquirir boletos quienes hayan comprado entradas para los partidos de Cartaginés como local en la actual Copa Centroamericana.

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El club verificará esa información mediante su base de datos de compradores.

También podrán participar los aficionados que conserven entradas físicas correspondientes a los últimos dos encuentros del campeonato nacional de la Liga Promerica.

Los interesados deberán presentar su documento de identidad para realizar la verificación.

Además, se estableció un límite de tres entradas por persona, con el propósito de distribuir los boletos entre una mayor cantidad de seguidores.

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Una vez concluida la preventa, se habilitará la venta general mediante la página oficial del Cartaginés.

Estos son los precios para la histórica final

Los aficionados deberán pagar entre ₡20.000 y ₡70.000, dependiendo de la localidad que elijan.

Platea Lateral, Noreste y Sureste | ₡25.000

Por disposiciones de Concacaf, el conjunto cartaginés también deberá reservar un porcentaje de las entradas para seguidores de Alajuelense. Sin embargo, todavía no se ha comunicado cómo se distribuirán esos espacios.

Cartago sueña con repetir la gloria de 1994

La final tiene un significado especial para la afición blanquiazul.

Cartaginés volverá a disputar una final internacional por primera vez desde 1994, cuando conquistó la Copa de Campeones de Concacaf, uno de los mayores logros en la historia de la institución.

Ahora, más de tres décadas después, los brumosos tendrán una nueva oportunidad de levantar un trofeo regional y escribir otra página histórica.

La serie se disputará en dos encuentros. El primero será el miércoles 2 de diciembre en el Fello Meza, mientras que el partido definitivo se jugará el domingo 6 de diciembre en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

Alajuelense también vive la fiebre por las entradas

Tras el anuncio de la venta de boletos para el primer encuentro, seguidores rojinegros intentaron ingresar a la plataforma digital de Alajuelense para adquirir entradas del partido de vuelta.

Ante esta situación, el conjunto manudo tuvo que aclarar que todavía no ha iniciado la comercialización de boletos para el compromiso del 6 de diciembre.

Mientras tanto, en Cartago ya comenzó la carrera por conseguir un espacio en las graderías del Fello Meza, escenario donde los aficionados esperan dar el primer paso hacia una nueva conquista internacional.

### Horarios de atención durante la preventa

El Cartaginés confirmó que sus oficinas tendrán horarios especiales para atender a los aficionados:

- 11, 12, 13, 16, 17 y 18 de noviembre: de 8 a. m. a 7 p. m.

- Sábado 14 de noviembre: de 8 a. m. a 2 p. m.

La institución recordó que todas las personas, sin excepción, deberán contar con una entrada para ingresar al estadio.