Bryan Ruiz responde con fuerza:" No le debo favores a nadie" y defiende sus convocatorias a La Sele

Bryan Ruiz tuvo que responder a varios temas que han generado conversación alrededor de la Selección Nacional de Costa Rica. Durante su atención a los medios de comunicación este martes 10 de noviembre, el estratega no esquivó las consultas sobre sus convocatorias y las críticas recibidas desde el entorno del fútbol nacional.

Uno de los temas más fuertes fue el cuestionamiento de Wálter Centeno por la convocatoria del guardameta Bayron Mora, suplente en Liga Deportiva Alajuelense, mientras que José David Vega, de San Carlos, únicamente fue invitado a los entrenamientos.

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Ruiz fue contundente al defender su posición:

“Yo aquí no le debo favores a nadie, ni jugadores, ni entrenadores, ni equipos, ni directivos, a nadie; al único que le debo algo es a Costa Rica, de clasificar a la Selección al próximo Mundial”.

En 3 puntos Bryan Ruiz tuvo que responder a varios temas que han generado conversación alrededor de la Selección Nacional de Costa Rica. Uno de los temas más fuertes fue el cuestionamiento de Wálter Centeno por la convocatoria del guardameta Bayron Mora, suplente en Liga Deportiva Alajuelense, mientras que José David Vega, de San Carlos. Costa Rica visitará a Ecuador el viernes 13 de noviembre y posteriormente enfrentará a Argentina el martes 17, en una gira que representa una nueva oportunidad para evaluar jugadores y avanzar en la construcción del equipo nacional.

El entrenador agregó que no piensa favorecer a ningún equipo o persona por compromisos externos y que las decisiones de convocatoria son responsabilidad suya.

Sobre las declaraciones de Centeno, señaló que respeta su opinión, aunque reconoció que es normal que los entrenadores de los clubes tengan diferencias con las decisiones de un seleccionador.

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También explicó que conversó personalmente con José David Vega y con los futbolistas involucrados, y que le habría gustado que la situación se interpretara como una oportunidad para el joven guardameta.

Otro de los asuntos que tuvo que aclarar fue la ausencia de Keylor Navas en la convocatoria para los encuentros ante Ecuador y Argentina.

Ruiz reconoció que pudo existir un malentendido con la prensa mexicana cuando habló de un procedimiento médico que requeriría diez días de reposo.

El seleccionador explicó que nunca afirmó que el guardameta de Pumas debía someterse a una operación. Se refería a un procedimiento médico que podía requerir descanso, como la aplicación de plasma rico en plaquetas u otro tratamiento.

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Incluso ofreció disculpas si sus declaraciones fueron interpretadas de otra manera.

Ruiz también dejó claro que las convocatorias estarán sujetas a sus criterios deportivos y a lo que considere necesario para desarrollar su idea de juego.

El técnico reconoció que siempre habrá opiniones divididas, pero insistió en que no tomará decisiones para complacer a entrenadores, directivos o instituciones.

Ahora, el cuerpo técnico concentra sus esfuerzos en preparar los compromisos internacionales de noviembre.

Costa Rica visitará a Ecuador el viernes 13 de noviembre y posteriormente enfrentará a Argentina el martes 17, en una gira que representa una nueva oportunidad para evaluar jugadores y avanzar en la construcción del equipo nacional.