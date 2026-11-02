El Macho quería más en Tibás: Reveló qué le pesó a la Liga y lanza mensaje sobre el cierre del torneo

El empate sin goles frente al Deportivo Saprissa no dejó completamente satisfecho a Óscar “Machillo” Ramírez. El entrenador de Liga Deportiva Alajuelense llegó a Tibás con la intención de conseguir los tres puntos, pero terminó repartiendo unidades en un clásico nacional que se disputó este domingo en el estadio Ricardo Saprissa.

En la conferencia de prensa posterior al compromiso, el estratega rojinegro reconoció que esperaba algo más de su equipo, aunque también puso sobre la mesa un factor que considera determinante: el desgaste físico acumulado después del compromiso del jueves anterior ante Motagua, por la Copa Centroamericana.

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«Queríamos más», expresó Ramírez, quien explicó que durante el primer tiempo a Alajuelense le costó tener el balón y encontrar la fluidez necesaria para desarrollar su juego.

Sin embargo, destacó que el equipo mejoró después del descanso y que las variantes realizadas le dieron mayor dinamismo al conjunto rojinegro.

En 3 puntos El empate sin goles frente al Deportivo Saprissa no dejó completamente satisfecho a Óscar “Machillo” Ramírez. En la conferencia de prensa posterior al compromiso, el estratega rojinegro reconoció que esperaba algo más de su equipo. El 0-0 en Tibás dejó un punto para cada equipo, pero para el Machillo la historia todavía está lejos de terminar.

Incluso, consideró que estuvieron cerca de conseguir la victoria en los últimos minutos.

El Machillo no escondió que la seguidilla de compromisos complicó la preparación del clásico.

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Alajuelense venía de conseguir su clasificación a una nueva final de la Copa Centroamericana y tuvo menos tiempo de recuperación que su rival.

Ramírez señaló que Saprissa contó con un día adicional de descanso y que, en medio de un calendario tan exigente, ese detalle puede marcar diferencias.

No obstante, dejó claro que no pretendía utilizarlo como excusa por el resultado.

La unión del camerino, uno de los aspectos que más valora

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Más allá del resultado, el entrenador destacó el ambiente interno que vive el equipo.

Puso como ejemplo el comportamiento de Ángel Zaldívar, quien respaldó y aconsejó a Esteban Cruz cuando este ingresó al terreno de juego.

Para Ramírez, esos pequeños detalles reflejan la importancia de mantener un grupo unido, donde prevalezca lo colectivo por encima de los intereses individuales.

También destacó la respuesta de los futbolistas que han tenido que asumir responsabilidades en medio de las ausencias y la exigencia de dos competiciones.

Alajuelense ocupa la cuarta posición con 23 puntos y todavía tiene posibilidades de luchar por el liderato del Apertura 2026.

El calendario rojinegro contempla compromisos ante Escorpiones, Sporting FC, Cartaginés y San Carlos, cuatro partidos que pueden resultar determinantes para sus aspiraciones de clasificación.

A eso se suma la gran final de la Copa Centroamericana frente al propio Cartaginés.

Ramírez reconoció que manejar dos torneos simultáneamente es complejo, pero aseguró que el equipo conserva el espíritu competitivo.

«Tenemos carácter y rebeldía», fue parte de su mensaje sobre las sensaciones que le transmite el grupo.

El entrenador también dejó claro que no quiere que las dudas externas afecten el trabajo del plantel. Su confianza está puesta en sus jugadores y en la posibilidad de seguir compitiendo por ambos campeonatos.

El 0-0 en Tibás dejó un punto para cada equipo, pero para el Machillo la historia todavía está lejos de terminar. Alajuelense tiene cuatro partidos decisivos en el torneo nacional y una final centroamericana por delante.