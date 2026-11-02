¿Se enfermó y ya cerró su Ebáis? Paraíso amplía consulta hasta las 10 de la noche

Los vecinos del área de salud Paraíso-Cervantes cuentan desde este lunes con una nueva opción para recibir atención médica fuera del horario habitual, ante enfermedades o malestares de aparición reciente.

La ampliación permite acudir a consulta durante las tardes y noches, así como los sábados, en la sede ubicada frente al parque de Paraíso.

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En 3 puntos Los vecinos del área de salud Paraíso-Cervantes cuentan desde este lunes con una nueva opción para recibir atención médica fuera del horario habitual, ante enfermedades o malestares de aparición reciente. La ampliación permite acudir a consulta durante las tardes y noches, así como los sábados, en la sede ubicada frente al parque de Paraíso. Según explicó la doctora Natalia Medina Montero, directora del área de salud, la medida busca facilitar el acceso de la población a los servicios médicos y contribuir a descongestionar Emergencias del hospital Maximiliano Peralta Jiménez.

Los horarios de atención son los siguientes:

* De lunes a jueves: de 4:00 p. m. a 10:00 p. m.

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Los domingos y feriados el servicio permanecerá cerrado.

Esta consulta está dirigida a personas que presentan problemas de salud recientes y requieren valoración médica. No se utilizará para dar seguimiento a enfermedades crónicas ni para atender citas programadas.

Además, la atención no será por orden de llegada. Cada paciente pasará por una valoración inicial que determinará la prioridad según su condición.

La clasificación será por colores: rojo para urgencia inmediata, amarillo para urgencia moderada, verde para poca urgencia y blanco para casos no urgentes.

Según explicó la doctora Natalia Medina Montero, directora del área de salud, la medida busca facilitar el acceso de la población a los servicios médicos y contribuir a descongestionar Emergencias del hospital Maximiliano Peralta Jiménez, en Cartago.