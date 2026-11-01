Nuevo hecho de violencia en las calles de Cartago: Conductor agrede a mujer; su empresa lo identifica y anuncia medidas

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un hombre se baja de un vehículo y golpea a una mujer que se encontraba dentro de otro automóvil, en un aparente altercado de tránsito ocurrido en Cartago.

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En la grabación se observa al sujeto, quien viste una camiseta con distintivos de una empresa, acercarse al otro vehículo y propinarle una cachetada a la conductora.

En 3 puntos Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un hombre se baja de un vehículo y golpea a una mujer que se encontraba dentro de otro automóvil, en un aparente altercado de tránsito ocurrido en Cartago. En la grabación se observa al sujeto, quien viste una camiseta con distintivos de una empresa, acercarse al otro vehículo y propinarle una cachetada a la conductora. Mientras tanto, el video y el relato de la mujer han generado reacciones en redes sociales, donde usuarios han comentado lo ocurrido.

Según el relato compartido en redes sociales por la presunta víctima, el incidente ocurrió cerca del Polideportivo de Cartago, luego de una discusión relacionada con la circulación vehicular.

La mujer indicó que otro conductor le habría cedido espacio para incorporarse a la vía, situación que aparentemente molestó al hombre. Además, aseguró que este lanzó una lata contra su automóvil y posteriormente se bajó para golpearla en la cara y la cabeza.

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De acuerdo con la denuncia, un menor de edad viajaba dentro del vehículo cuando ocurrió el hecho.

Empresa confirmó que el hombre es colaborador y activó protocolo

Tras la circulación del video, la empresa Productos Kitty confirmó que el hombre involucrado es uno de sus colaboradores y manifestó su indignación ante lo sucedido.

Mediante un comunicado, la compañía rechazó cualquier acto de violencia, acoso o agresión y aseguró que activó su protocolo interno para atender la situación.

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La empresa señaló que está dando seguimiento al caso por medio de sus procedimientos internos. No obstante, hasta el momento no ha detallado cuáles medidas concretas adoptará ni ha aclarado si el colaborador continúa desempeñando sus funciones.

Mientras tanto, el video y el relato de la mujer han generado reacciones en redes sociales, donde usuarios han comentado lo ocurrido.