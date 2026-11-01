La sangre vuelve a correr en Cartago: Doble homicidio y violenta balacera con heridos estremecen la noche

La violencia volvió a sacudir la provincia de Cartago durante la madrugada de este domingo, con un doble homicidio en el sector de Santa Gertrudis, en El Tejar de El Guarco, y una balacera en Río Azul que dejó a dos jóvenes heridos por impactos de arma de fuego.

El primer hecho se reportó alrededor de la 1:30 a. m., cuando dos hombres que viajaban en un automóvil fueron asesinados a balazos, luego de que otro vehículo aparentemente los colisionara y uno de sus ocupantes descendiera para dispararles.

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De acuerdo con la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las víctimas tenían 39 y 35 años. El hombre de 35 años era de nacionalidad jamaiquina, mientras que el otro tenía 39 años y, aparentemente, conducía el automóvil.

Los interceptaron y les dispararon dentro del vehículo

En 3 puntos La violencia volvió a sacudir la provincia de Cartago durante la madrugada de este domingo, con un doble homicidio en el sector de Santa Gertrudis, en El Tejar de El Guarco. El primer hecho se reportó alrededor de la 1:30 a. m., cuando dos hombres que viajaban en un automóvil fueron asesinados a balazos. Los hechos dejaron un saldo de dos hombres fallecidos y otros dos jóvenes heridos en distintos puntos de Cartago, durante una misma madrugada marcada por los ataques con armas de fuego.

La versión preliminar que manejan los agentes judiciales señala que ambos hombres se desplazaban en un automóvil cuando, por razones que se investigan, otro vehículo los colisionó y provocó que perdieran el control.

En determinado momento, los ocupantes del primer automóvil lograron detenerse. Fue entonces cuando, aparentemente, una persona que viajaba en el vehículo que los había impactado descendió, se acercó al carro de las víctimas y abrió la puerta del acompañante.

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Según el reporte del OIJ, el sospechoso habría realizado varias detonaciones contra los dos ocupantes y posteriormente escapó del lugar.

Ambos hombres fallecieron en el sitio. Agentes judiciales se presentaron en la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a la persona responsable.

Dos jóvenes heridos en balacera en Río Azul

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La violencia continuó horas después, a eso de las 3:50 a. m., cuando dos hombres resultaron heridos durante otro ataque armado en el sector de Río Azul, también en Cartago.

Según detalló el OIJ, los ofendidos, de apellidos Núñez, de 18 años, y Mora, de 19 años, se encontraban en vía pública cuando, aparentemente, llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Sin mediar palabra y por razones que todavía se desconocen, los ocupantes de la moto habrían disparado contra los jóvenes y luego huyeron del lugar.

Como consecuencia del ataque, Núñez recibió heridas en la mandíbula y en uno de sus hombros, mientras que Mora fue impactado en la pierna derecha.

Ambos tuvieron que ser trasladados a un centro médico para recibir atención.

El Organismo de Investigación Judicial mantiene abiertas las investigaciones de los dos casos. Por ahora, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre posibles vínculos entre el doble homicidio de Santa Gertrudis y la balacera ocurrida en Río Azul.

Los hechos dejaron un saldo de dos hombres fallecidos y otros dos jóvenes heridos en distintos puntos de Cartago, durante una misma madrugada marcada por los ataques con armas de fuego.