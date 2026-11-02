Empresa despide a empleado que golpeó a conductora en Cartago

Productos Kitty anunció el despido del empleado señalado por agredir a una conductora cerca del Polideportivo de Cartago, en un incidente cuyo video circuló en redes sociales durante el fin de semana.

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En 3 puntos Productos Kitty anunció el despido del empleado señalado por agredir a una conductora cerca del Polideportivo de Cartago, en un incidente cuyo video circuló en redes sociales durante el fin de semana. La compañía comunicó que concluyó el procedimiento disciplinario y decidió terminar de inmediato la relación laboral con el hombre. Tras conocer el caso, Productos Kitty había anunciado que tomaría medidas disciplinarias.

La compañía comunicó que concluyó el procedimiento disciplinario y decidió terminar de inmediato la relación laboral con el hombre.

En su pronunciamiento, la empresa expresó solidaridad con la mujer afectada y destacó que el respeto, la empatía y la integridad forman parte de los valores que exige a sus colaboradores.

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El caso trascendió después de que se difundiera una grabación en la página de Facebook Waze Costa Rica. En las imágenes, el involucrado aparecía con el uniforme de la compañía, que posteriormente confirmó que se trataba de uno de sus trabajadores.

Según el relato de la conductora, el hombre se habría molestado luego de que ella le cediera el paso. La mujer asegura que él intentó colisionar su carro y lanzó una lata de cerveza contra la parte delantera del vehículo.

Siempre de acuerdo con su versión, el sujeto se bajó y la golpeó varias veces en la cara y la cabeza. Un niño que permanecía dentro del automóvil presenció lo ocurrido.

Tras conocer el caso, Productos Kitty había anunciado que tomaría medidas disciplinarias. Ahora confirmó que ese proceso terminó con el despido definitivo del involucrado.