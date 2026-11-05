¡Se acaba una era! Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la Selección de Portugal

Una noticia que sacude al fútbol mundial. Cristiano Ronaldo, el máximo referente de la selección portuguesa durante más de dos décadas, confirmó su retiro internacional mediante un video publicado en sus redes sociales.

El delantero portugués puso punto final a una historia que comenzó en agosto de 2003 y que estuvo marcada por récords, goles, títulos, lágrimas y momentos inolvidables.

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La decisión fue comunicada directamente por el propio futbolista, quien explicó que llegó el momento de entregar la camiseta número 7 y abrirle espacio al futuro del fútbol portugués.

«Ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 a la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo», expresó CR7 en su mensaje de despedida.

En 3 puntos Una noticia que sacude al fútbol mundial. El delantero portugués puso punto final a una historia que comenzó en agosto de 2003 y que estuvo marcada por récords, goles, títulos, lágrimas y momentos inolvidables. ¡Adiós Cristiano! El fútbol mundial despide a otro de su grandes!

El astro también reconoció que no fue una decisión sencilla.

«Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro. No fue una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solamente con la cabeza. También se toman con el corazón. Un camino que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre ha llegado a su fin».

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Aunque Cristiano no señaló una única razón deportiva como causa de su decisión, su despedida llega después de una etapa de tensión con el seleccionador portugués Jorge Jesus.

La polémica comenzó cuando el entrenador lo dejó en el banquillo durante el encuentro frente a Noruega, pese a que el delantero había realizado el calentamiento durante más de media hora.

Posteriormente, Ronaldo abandonó la concentración portuguesa antes del compromiso contra Dinamarca, situación que generó una fuerte controversia.

El futbolista ofreció disculpas por su comportamiento y recibió una sanción de 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por parte de los órganos disciplinarios de la Federación Portuguesa de Fútbol.

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Este episodio forma parte del contexto de su despedida, aunque Cristiano no presentó el conflicto con el entrenador como la razón oficial de su retiro.

Su mensaje estuvo centrado en cerrar un ciclo de 23 años, agradecer el respaldo recibido y entregar el protagonismo a las nuevas generaciones.

Los números impresionantes de CR7 con Portugal

Cristiano Ronaldo se marcha dejando registros históricos que difícilmente serán superados en el corto plazo:

- Récord mundial de anotaciones en selecciones masculinas.

- Campeón de la Liga de Naciones 2019 y 2025.

- Capitán y máximo referente de la selección portuguesa durante años.

Su legado va mucho más allá de las estadísticas. CR7 convirtió a Portugal en protagonista de grandes competiciones y encabezó una generación que consiguió títulos históricos para su país.

¿Se retira también del fútbol profesional?

No. Cristiano Ronaldo se despide de la selección nacional, pero continuará su carrera en el fútbol de clubes con el Al-Nassr de Arabia Saudita.

El portugués mantiene además el objetivo de alcanzar los 1.000 goles como futbolista profesional, una meta que sigue siendo uno de sus grandes desafíos personales.

Messi y Cristiano: Dos épocas que cierran una leyenda

La despedida de Cristiano Ronaldo inevitablemente trae a la memoria a Lionel Messi, quien también puso fin recientemente a su trayectoria con la selección de Argentina.

Durante más de dos décadas, ambos futbolistas protagonizaron una rivalidad que paralizó al planeta, rompió récords y dividió opiniones entre millones de aficionados.

Messi con Argentina y Cristiano con Portugal marcaron una generación irrepetible.

Ahora, el fútbol mundial tendrá que imaginar las grandes competiciones de selecciones sin dos de sus protagonistas más emblemáticos.

Se marcha CR7 de Portugal, pero su historia queda escrita para siempre.

La camiseta número 7 tendrá un nuevo dueño, aunque el legado del capitán portugués será muy difícil de igualar.

¡Adiós Cristiano! El fútbol mundial despide a otro de su grandes!