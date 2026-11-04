¡Atención, afición brumosa! Cartaginés anuncia cuándo comienza la venta de entradas para la gran final centroamericana

La ilusión por una final histórica comienza a trasladarse a las graderías del estadio José Rafael «Fello» Meza. El Club Sport Cartaginés hizo oficial el procedimiento para la venta de entradas del partido de ida de la final de la Copa Centroamericana frente a Liga Deportiva Alajuelense.

Dicho juego se llevará a cabo el miércoles 2 de diciembre a las 7 p.m. en el reducto brumoso.

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La dirigencia blanquiazul estableció que la venta arrancará el miércoles 11 de noviembre, inicialmente mediante una preventa exclusiva que se extenderá hasta el 18 de noviembre.

Pero no todos tendrán acceso en las mismas condiciones.

En 3 puntos La ilusión por una final histórica comienza a trasladarse a las graderías del estadio José Rafael «Fello» Meza. Dicho juego se llevará a cabo el miércoles 2 de diciembre a las 7 p.m. en el reducto brumoso. ¡La ilusión brumosa está más viva que nunca!

El club informó que podrán beneficiarse de esta primera etapa los aficionados que hayan comprado entradas para los partidos de Cartaginés como local durante la actual edición de la Copa Centroamericana. La institución verificará esa información mediante sus registros de venta.

Además, quienes compraron boletos físicos para los últimos dos encuentros de la Liga Promérica podrán conservarlos y presentarlos como respaldo para acceder a la compra de entradas para la final.

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¿Cuántas entradas podrá comprar cada persona?

Cartaginés estableció un máximo de tres boletos por comprador, con el objetivo de garantizar que la mayor cantidad posible de aficionados tenga oportunidad de acompañar al equipo en este compromiso.

Será indispensable presentar el documento de identidad para verificar los datos del comprador.

Por ahora, los precios de las diferentes localidades todavía no han sido anunciados. La institución comunicó que dará a conocer esos detalles en los próximos días.

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Las oficinas del estadio José Rafael «Fello» Meza tendrán horario especial:

- Miércoles 11, jueves 12, viernes 13, lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de noviembre: de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

- Sábado 14 de noviembre: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Una vez concluida la preventa, se habilitará la venta general mediante el sitio web oficial del club.

Otro aspecto importante es que todas las personas deberán contar con su respectiva entrada para ingresar al estadio, sin excepción. La afición visitante tendrá el espacio correspondiente al aforo establecido por CONCACAF para este tipo de encuentros.

Cartaginés quiere convertir su casa en una auténtica fiesta blanquiazul y sentir el respaldo de su gente durante los 90 minutos de una final que promete emociones especiales.

La pregunta ahora es inevitable: ¿logrará la afición brumosa llenar el Fello Meza y convertirlo en una caldera para recibir a Alajuelense?

La cuenta regresiva para una final histórica ya comenzó en Cartago.

¡La ilusión brumosa está más viva que nunca!