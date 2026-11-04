¡El León sacó las garras en Tibás! Goleó a Escorpiones y mete presión en la lucha por la cima

Liga Deportiva Alajuelense hizo valer su peso futbolístico y consiguió un triunfo de enorme importancia la noche de este miércoles en el estadio Ricardo Saprissa, donde derrotó con marcador de 1-4 a Escorpiones de Belén, en compromiso correspondiente a la jornada 15 del Torneo de Apertura.

La Liga tuvo que remar contra corriente. El conjunto belemita sorprendió en el primer tiempo y consiguió ponerse arriba en el marcador mediante un autogol del defensor rojinegro Yeison Molina, una acción que complicó momentáneamente el panorama para los visitantes.

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Sin embargo, Alajuelense encontró rápidamente la respuesta. El mexicano Ronaldo Cisneros apareció para marcar el empate y devolverle la tranquilidad al conjunto manudo, que comenzó a tomar protagonismo en el encuentro.

En 3 puntos Liga Deportiva Alajuelense hizo valer su peso futbolístico y consiguió un triunfo de enorme importancia la noche de este miércoles en el estadio Ricardo Saprissa, donde derrotó con marcador de 1-4 a Escorpiones de Belén. La Liga tuvo que remar contra corriente. El conjunto belemita sorprendió en el primer tiempo y consiguió ponerse arriba en el marcador mediante un autogol del defensor rojinegro Yeison Molina. Escorpiones, por su parte, sufrió una derrota dolorosa en condición de local, mientras que Alajuelense se marchó de Tibás con una goleada que puede representar mucho más que tres puntos en sus aspiraciones por el título.

Con el paso de los minutos, el técnico Óscar «Macho» Ramírez movió sus piezas y los cambios terminaron teniendo un efecto importante en el funcionamiento rojinegro.

En la segunda mitad, Alajuelense mostró otra cara, manejó mejor las acciones y encontró los espacios necesarios para inclinar definitivamente el partido a su favor.

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Ángel Zaldívar se encargó de marcar una nueva anotación para los manudos, mientras que el venezolano Juan Pablo Añor terminó de sentenciar la goleada con dos tantos que dejaron sin respuesta al equipo de Belén.

El 1-4 no solamente representa tres puntos más para los rojinegros, sino también un resultado que fortalece sus aspiraciones en la recta decisiva de la fase regular.

Con esta victoria, Alajuelense se consolida momentáneamente en la tercera posición de la tabla, da un paso importante en su objetivo de asegurar la clasificación y mantiene viva la posibilidad de acercarse a los primeros lugares.

El resultado también representa una señal de advertencia para sus principales rivales: el equipo de Óscar Ramírez quiere llegar con fuerza al cierre del campeonato.

Escorpiones, por su parte, sufrió una derrota dolorosa en condición de local, mientras que Alajuelense se marchó de Tibás con una goleada que puede representar mucho más que tres puntos en sus aspiraciones por el título.