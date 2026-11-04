¡Pinto vuelve a poner a Costa Rica en el radar! Bryan Ruiz reconoce su influencia y legado perdura

Jorge Luis Pinto vuelve a ser noticia en Costa Rica.

El entrenador colombiano, quien condujo a la Tricolor hasta los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, se encuentra en territorio nacional como parte de una actividad de formación para entrenadores organizada por la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA).

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Durante su visita, Pinto atendió a la cadena FOX, en una conversación que vuelve a colocar su nombre en el panorama futbolístico costarricense.

En 3 puntos Jorge Luis Pinto vuelve a ser noticia en Costa Rica. El entrenador colombiano, quien condujo a la Tricolor hasta los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014. Brasil 2014 sigue siendo una referencia obligada cuando se habla de la historia de la Selección Nacional, y Jorge Luis Pinto continúa siendo uno de sus protagonistas principales.

Su presencia coincide con un momento particular para la Selección Nacional, que atraviesa una etapa de cambios bajo la dirección de Bryan Ruiz.

Precisamente, el actual seleccionador reconoció este miércoles que conserva algunos aspectos de la metodología de Pinto, a quien considera una referencia en su formación como entrenador.

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El reconocimiento de Ruiz vuelve a poner sobre la mesa el trabajo que desarrolló el colombiano durante su etapa al frente de Costa Rica.

Pinto dejó una huella importante con aquella generación que sorprendió al mundo en Brasil 2014, superando a selecciones como Uruguay, Italia y Grecia, antes de despedirse en cuartos de final ante Países Bajos.

Más de diez años después, su nombre continúa generando interés entre los aficionados y su visita vuelve a despertar una pregunta inevitable: ¿qué necesita Costa Rica para recuperar aquella competitividad internacional?

El regreso del estratega también representa una oportunidad para compartir conocimientos sobre metodología, táctica, tecnología y alto rendimiento con los entrenadores nacionales.

Brasil 2014 sigue siendo una referencia obligada cuando se habla de la historia de la Selección Nacional, y Jorge Luis Pinto continúa siendo uno de sus protagonistas principales.