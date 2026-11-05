¡Saprissa rompe el hechizo en Santa Bárbara! Elimina a Herediano y se mete de lleno en la pelea por el título

¡Noche morada y pesadilla florense! El Deportivo Saprissa consiguió una victoria de enorme importancia al derrotar 0-2 al Club Sport Herediano en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara de Heredia, resultado que sacude la lucha por el campeonato nacional de la Liga Promérica.

Los tibaseños no solamente consiguieron tres puntos como visitantes. También rompieron una racha histórica que tenían pendiente: nunca antes habían logrado derrotar al Herediano en este escenario deportivo.

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De la mano de Newton Williams y Joseph Mora, el conjunto morado encontró los argumentos para llevarse una victoria que puede marcar un antes y un después en sus aspiraciones de cara a la recta decisiva del Apertura 2026.

El resultado tiene un impacto directo en la clasificación. Saprissa vuelve a meterse de lleno en la disputa por el título nacional y se coloca, de momento, en la segunda posición, solamente por detrás de Sporting, que continúa en lo más alto de la tabla.

En 3 puntos ¡Noche morada y pesadilla florense! El Deportivo Saprissa consiguió una victoria de enorme importancia al derrotar 0-2 al Club Sport Herediano en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara de Heredia. Los tibaseños no solamente consiguieron tres puntos como visitantes. El Monstruo está de vuelta en la pelea. ¿Será capaz Saprissa de arrebatarle el liderato a Sporting y terminar levantando el Apertura 2026?

Herediano: Del campeonato a la eliminación

La otra cara de la moneda es dramática para el equipo florense.

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El Herediano, que llegaba como vigente campeón del torneo Clausura 2026, termina oficialmente eliminado del Apertura 2026, sin posibilidades de continuar peleando por el campeonato.

Una campaña que deja muchas interrogantes en el entorno rojiamarillo.

El Team pasó de levantar el título nacional a protagonizar una temporada para el olvido, quedándose fuera de la lucha por la corona en medio de una campaña que no cumplió con las expectativas de su afición.

La derrota ante Saprissa termina de confirmar un desenlace doloroso para una institución acostumbrada a pelear por los primeros lugares.

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¡La lucha por el título está más caliente que nunca!

Mientras Herediano se despide de sus aspiraciones, Saprissa vuelve a levantar la mano y manda un mensaje a sus principales rivales.

Sporting tiene la cima, pero los morados no bajan los brazos y ahora esperan aprovechar cualquier tropiezo para acercarse todavía más al liderato.

El campeonato nacional entra en una etapa decisiva y cada partido puede cambiarlo absolutamente todo.

En Santa Bárbara hubo celebración morada, un récord que finalmente cayó y un Herediano que tendrá que comenzar a pensar en cómo levantarse de uno de sus golpes más duros de la temporada.

El Monstruo está de vuelta en la pelea. ¿Será capaz Saprissa de arrebatarle el liderato a Sporting y terminar levantando el Apertura 2026?