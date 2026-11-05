¡Cambios en Copa Oro! Concacaf revoluciona el torneo en su edición 2027

La Concacaf prepara una transformación importante para la Copa Oro 2027. El principal torneo de selecciones nacionales de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe tendrá un nuevo sistema de competencia que modificará la tradicional fase de grupos.

La edición número 19 del certamen contará con 16 selecciones nacionales, pero ya no se utilizará el formato de cuatro grupos de cuatro equipos.

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La nueva distribución será de dos grupos de ocho selecciones, una modificación que pretende ofrecer más enfrentamientos y aumentar la competitividad desde las primeras jornadas.

Cada selección disputará cuatro encuentros durante la fase inicial, enfrentándose a rivales de diferentes bandas de clasificación, establecidas según el ranking de Concacaf.

En 3 puntos La Concacaf prepara una transformación importante para la Copa Oro 2027. La edición número 19 del certamen contará con 16 selecciones nacionales, pero ya no se utilizará el formato de cuatro grupos de cuatro equipos. La pregunta queda en el aire: ¿será este nuevo formato una oportunidad para que Costa Rica vuelva a pelear por el título regional?

Una vez finalizada esta etapa, los cuatro mejores equipos de cada grupo conseguirán su boleto a los cuartos de final.

A partir de ahí comenzará la eliminación directa:

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Las rondas eliminatorias se disputarán a partido único, hasta conocer al nuevo campeón de la región.

La Copa Oro 2027 tiene programado su inicio para el 17 de junio y la gran final para el 11 de julio de 2027.

El sorteo oficial está previsto para el 8 de abril de 2027.

Las sedes y el calendario detallado de los encuentros deberán ser anunciados por Concacaf.

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El torneo tendrá 16 participantes: ocho plazas directas se definirán mediante la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027, siete boletos se entregarán a través de las rondas preliminares de la Copa Oro y el último espacio corresponderá a una selección invitada.

Arabia Saudita volverá a participar como invitada, después de su presencia en la edición de 2025.

La Selección Nacional de Costa Rica tendrá que buscar su clasificación mediante la Liga de Naciones Concacaf y las instancias correspondientes de clasificación.

El rendimiento en esta competencia será determinante para conocer si la Tricolor consigue un boleto directo o debe disputar una serie preliminar para alcanzar la fase final.

La nueva Copa Oro promete una competencia distinta, con más encuentros en la fase inicial y menos margen de error para las selecciones que aspiran a levantar el trofeo.

La pregunta queda en el aire: ¿será este nuevo formato una oportunidad para que Costa Rica vuelva a pelear por el título regional?