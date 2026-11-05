¡Cartaginés dejó escapar la cima! Empate amargo en Ciudad Quesada

El conjunto brumoso dejó puntos importantes en su visita al estadio Carlos Ugalde Álvarez, donde terminó empatando a 1 frente al Inter de San Carlos, en compromiso correspondiente a la jornada 15 de la Liga Promérica.

Un resultado con sabor amargo para el equipo dirigido por el técnico guatemalteco Amarini Villatoro, que llegaba a territorio norteño con la ilusión de sumar tres puntos y mantenerse en la cima del campeonato nacional.

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Sin embargo, el fútbol volvió a demostrar que los partidos hay que jugarlos y resolverlos dentro de la cancha. Cartaginés no consiguió sacar la victoria que necesitaba y terminó pagando un precio importante en la lucha por el primer lugar.

En 3 puntos El conjunto brumoso dejó puntos importantes en su visita al estadio Carlos Ugalde Álvarez, donde terminó empatando a 1 frente al Inter de San Carlos, en compromiso correspondiente a la jornada 15 de la Liga Promérica. Un resultado con sabor amargo para el equipo dirigido por el técnico guatemalteco Amarini Villatoro, que llegaba a territorio norteño con la ilusión de sumar tres puntos y mantenerse en la cima del campeonato nacional. Una cosa está clara: en la Liga Promérica nadie tiene asegurado el primer lugar y cada punto puede terminar marcando la diferencia.

Inter San Carlos se fue arriba con gol del mexicano Erick " el Cubo " Torres al minuto 11 ,mientras tanto Cartaginés en la complementaria por la vía del penal igualó las acciones mediante la ejecución del también azteca José de Jesús " el Tepa " González .

Mientras Cartaginés dejaba escapar puntos, Sporting FC hizo su tarea y consiguió una victoria de 3-1 ante Pérez Zeledón, resultado que le permitió alcanzar las 30 unidades y colocarse como líder del Apertura 2026.

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Los brumosos, por su parte, llegan a 28 puntos y ahora deberán remar contra corriente para recuperar el primer puesto.

La lucha por la cima está más encendida que nunca. Cartaginés venía mostrando argumentos importantes para convertirse en uno de los principales candidatos al liderato, pero este empate representa una oportunidad desaprovechada.

Ahora, Amarini Villatoro y sus dirigidos tendrán que pasar página rápidamente, recuperar terreno y evitar nuevos tropiezos si quieren mantenerse como protagonistas del campeonato.

La pregunta queda en el aire: ¿podrá Cartaginés recuperar el liderato o Sporting comenzará a despegarse en la recta decisiva del Apertura?

Una cosa está clara: en la Liga Promérica nadie tiene asegurado el primer lugar y cada punto puede terminar marcando la diferencia.