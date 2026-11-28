El Deportivo Saprissa cumplió con su tarea y se proclamó amo y señor de la primera fase del Torneo Apertura 2026. La escuadra dirigida por Hernán Medford derrotó 3-1 al Inter de San Carlos en el estadio Ricardo Saprissa y terminó de confirmar su dominio en la etapa regular del campeonato nacional.

La afición morada tuvo motivos de sobra para celebrar. Fidel Escobar abrió el camino de la victoria con una anotación que adelantó a los tibaseños.

Publicidad

Sin embargo, el Inter encontró respuesta por medio de Joel Campbell. El exjugador morado convirtió desde el punto de penal y colocó el empate 1-1, metiendo nuevamente a los norteños en la pelea.

En 3 puntos El Deportivo Saprissa cumplió con su tarea y se proclamó amo y señor de la primera fase del Torneo Apertura 2026. La afición morada tuvo motivos de sobra para celebrar. Saprissa terminó en lo más alto, pero la gran pregunta es si podrá convertir ese dominio de la primera fase en el título nacional.

Pero Mariano Torres tenía preparada una obra de arte. El argentino apareció antes del descanso con un espectacular remate para devolverle la ventaja al Monstruo y encender nuevamente la fiesta en Tibás.

El panorama se complicó para los visitantes con la expulsión del mexicano Erick " Cubo " Torres, quien dejó al Inter de San Carlos con diez futbolistas durante la primera mitad.

En el complemento, Kendall Waston apareció para poner cifras definitivas. El defensor morado aprovechó una acción de táctica fija y con un cabezazo firmó el 3-1 que terminó de sentenciar el compromiso.

SAPRISSA SE QUEDA CON LA VENTAJA DEPORTIVA

Publicidad

Con esta victoria, Saprissa asegura el primer lugar de la fase regular del Apertura 2026 y obtiene una posición privilegiada para afrontar la etapa decisiva.

Los morados tendrán la ventaja de cerrar sus compromisos de la fase de muerte súbita en el Ricardo Saprissa y, si necesitan disputar una eventual gran final, también podrán definirla ante su afición.

El Monstruo ya cumplió con el primer objetivo. Ahora la presión aumenta, porque comienza la etapa donde no hay margen para equivocaciones.

Saprissa terminó en lo más alto, pero la gran pregunta es si podrá convertir ese dominio de la primera fase en el título nacional.

Espacio comercial Disponible para anunciante directo 728 × 90 · Espacio al pie del artículo