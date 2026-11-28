El Club Sport Herediano puso punto final a su participación en el Torneo de Apertura 2026 con una victoria 2-1 ante Escorpiones de Belén, en la jornada 18 de la Liga Promérica.

Sin embargo, el triunfo no borra una de las campañas más complicadas del conjunto florense, que quedó eliminado de la fase final y ahora deberá replantear su proyecto deportivo de cara al Clausura 2027.

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Después del compromiso, Jafet Soto compareció ante los medios de comunicación y reconoció que ha sido un año difícil para la institución.

“Obviamente, fue un año muy duro en todo aspecto. Hoy no es un día tan fácil; terminamos el torneo antes de lo que queríamos”, expresó.

En 3 puntos El Club Sport Herediano puso punto final a su participación en el Torneo de Apertura 2026 con una victoria 2-1 ante Escorpiones de Belén, en la jornada 18 de la Liga Promérica. Sin embargo, el triunfo no borra una de las campañas más complicadas del conjunto florense, que quedó eliminado de la fase final y ahora deberá replantear su proyecto deportivo de cara al Clausura 2027. Ahora Herediano tendrá que pasar de las palabras a los hechos.

El dirigente y entrenador también quiso recordar los títulos conseguidos durante el año y dejó claro que la historia del club no se borra por una eliminación.

“Quiero recordar de dónde venimos: este equipo ha dado muchas alegrías, levantamos la 32 y esa estrella no se borra”, manifestó.

¿Qué pasará con el técnico y la planilla?

Una de las principales interrogantes gira alrededor de quién dirigirá al Herediano en el próximo campeonato.

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Soto confirmó que la continuidad del cuerpo técnico está bajo análisis de la junta directiva y que no tomarán decisiones apresuradas.

“Lo del técnico lo estamos analizando. Como lo dije ahora, lo hacemos en junta directiva; hay mucha experiencia en nuestra junta directiva. Así que vamos a tomarnos el tiempo de analizar”, explicó.

También adelantó que habrá una revisión integral de la planilla y de los diferentes aspectos deportivos.

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“Todo. Vamos a dar descanso una semana y luego ya volvemos a trabajar. Vamos a cerrar filas y después planificar lo que tenemos que cambiar y mejorar”, señaló.

Jafet Soto aprovechó para enviar un mensaje a los seguidores rojiamarillos, quienes vivieron un semestre muy complicado y esperaban ver al campeón defendiendo su corona en las semifinales.

El jerarca pidió exigencia, pero también confianza en el proceso que viene.

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“Hoy digo que el Herediano no se despide, sino que se prepara. Nosotros vamos a volver más fuertes”, aseguró.

Y cerró con una frase que ya genera expectativa entre los aficionados florenses:

Ahora Herediano tendrá que pasar de las palabras a los hechos. La planificación del Clausura 2027 será determinante para recuperar protagonismo, reconstruir la confianza de su afición y volver a pelear por el campeonato nacional.

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