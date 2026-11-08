¡Saprissa recupera el trono! Ganó en casa y se marcha al receso como líder absoluto del Apertura

El Deportivo Saprissa hizo valer su localía y consiguió una victoria de enorme importancia al derrotar 2-1 a Puntarenas FC, este domingo 8 de noviembre, en compromiso correspondiente a la jornada 16 de la Liga Promérica de UNAFUT.

El conjunto tibaseño sabía que necesitaba ganar para recuperar la cima del campeonato y cumplió con su objetivo. Ahora, el Monstruo vuelve a mirar a todos desde arriba y se marcha al periodo de receso del fútbol nacional como líder absoluto del Apertura.

Publicidad

La emoción llegó apenas iniciando el segundo tiempo. Gerson Torres apareció al minuto 47 para abrir el marcador y adelantar a los morados, desatando la celebración en el Ricardo Saprissa.

En 3 puntos El Deportivo Saprissa hizo valer su localía y consiguió una victoria de enorme importancia al derrotar 2-1 a Puntarenas FC, este domingo 8 de noviembre, en compromiso correspondiente a la jornada 16 de la Liga Promérica de UNAFUT. El conjunto tibaseño sabía que necesitaba ganar para recuperar la cima del campeonato y cumplió con su objetivo. El Monstruo se marcha líder. La pregunta ahora es si podrá regresar del receso defendiendo ese primer lugar.

Sin embargo, Puntarenas FC no bajó los brazos. El equipo porteño al minuto 59 encontró la respuesta mediante Dariel Castillo, quien consiguió el empate y volvió a meter a los visitantes en la pelea por los puntos.

Pero Saprissa tenía otros planes. Cuando el partido exigía una nueva respuesta al minuto 87, apareció David Guzmán para marcar el segundo tanto morado y devolverle la ventaja al conjunto local.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Pese a la expulsión del morado Bancy Hernández, el 2-1 terminó siendo definitivo y permitió que los tibaseños sumaran tres puntos fundamentales en una jornada clave para sus aspiraciones.

Con este resultado, Saprissa alcanza los 31 puntos y se coloca nuevamente en el primer lugar de la clasificación, por encima de Cartaginés, al contar con una mejor diferencia de goles.

La victoria representa mucho más que tres puntos: significa llegar al receso del campeonato con el liderato en las manos y con la presión trasladada a sus principales perseguidores.

Ahora, el campeonato tendrá una pausa, pero la lucha por la cima está lejos de terminar. Saprissa consiguió recuperar el trono, aunque Cartaginés y los demás aspirantes todavía tienen cuentas pendientes en un Apertura que promete emociones hasta el cierre.

El Monstruo se marcha líder. La pregunta ahora es si podrá regresar del receso defendiendo ese primer lugar.