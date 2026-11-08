¿Demolerá Herediano obras en el nuevo Rosabal Cordero? El club da su respuesta

El Club Sport Herediano aseguró que no contempla demoler ni obstruir estructuras del nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero como parte de las soluciones planteadas ante las observaciones de las autoridades, en medio del procedimiento administrativo relacionado con una resolución de la Municipalidad de Heredia.

Mediante un comunicado, la institución afirmó que dicha resolución todavía se encuentra en trámite y no ha adquirido firmeza, por lo que el proceso continúa dentro de las etapas administrativas establecidas por la legislación.

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El equipo también informó que entregó un Plan Remedial con el que, según indicó, responde de manera integral a los aspectos técnicos señalados por las instituciones competentes.

En 3 puntos El Club Sport Herediano aseguró que no contempla demoler ni obstruir estructuras del nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero como parte de las soluciones planteadas ante las observaciones de… Mediante un comunicado, la institución afirmó que dicha resolución todavía se encuentra en trámite y no ha adquirido firmeza, por lo que el proceso continúa dentro de las etapas administrativas establecidas por la legislación. La institución cerró su mensaje reiterando su compromiso con la continuidad del proyecto, al que describió como una obra que trasciende los colores del equipo y pertenece a Costa Rica.

“Las soluciones propuestas son de carácter técnico; ninguna opción que tenga que ver con obstrucción o demoliciones de obra ha sido considerada”, manifestó el club.

La institución agregó que presentó dentro de los plazos correspondientes las respuestas y documentos solicitados para atender las observaciones formuladas durante el procedimiento.

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Club afirma que mantiene coordinación con las autoridades

En el comunicado, el Herediano aseguró que mantiene comunicación técnica con la Municipalidad de Heredia, el Ministerio de Salud y las demás entidades involucradas en la revisión del proyecto.

El club señaló que dará seguimiento permanente al trámite y manifestó su disposición de cumplir con las disposiciones que finalmente correspondan.

“Confiamos plenamente en el criterio y la labor de las autoridades, y estamos convencidos de que, gracias al trabajo conjunto entre las instituciones y el Club, culminaremos una obra que será motivo de orgullo para Heredia y para todo el país”, indicó la institución.

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El pronunciamiento se produce luego de que trascendiera una resolución municipal relacionada con elementos constructivos del nuevo estadio que, según la Municipalidad, ocupan o se proyectan sobre el derecho de vía. La decisión ordenó el desmontaje, demolición y retiro de esos elementos, aunque el procedimiento aún no está en firme.

El Herediano no detalló en su comunicado cuáles son las soluciones específicas incluidas en el Plan Remedial ni el resultado que espera obtener de las gestiones administrativas.

Finalmente, el club aseguró que mantendrá informados a sus socios, aficionados, aliados e inquilinos del estadio sobre los avances y las medidas que se adopten mediante sus canales oficiales.

La institución cerró su mensaje reiterando su compromiso con la continuidad del proyecto, al que describió como una obra que trasciende los colores del equipo y pertenece a Costa Rica.