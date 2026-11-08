¡Cartaginés recupera la cima a puro gol! Derrota a Escorpiones y mantiene vivo el sueño de ganar la primera fase

El Fello Meza volvió a ser territorio brumoso. El Club Sport Cartaginés consiguió este domingo una importante victoria de 4-2 frente a Escorpiones de Belén, resultado que le permite recuperar la cima de la Liga Promérica y mantener intactas sus aspiraciones de terminar como ganador de la primera fase del Torneo de Apertura 2026.

El conjunto blanquiazul respondió ante su afición con una presentación contundente, goles y tres puntos que valen oro en una recta final donde cada resultado puede marcar la diferencia.

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La fiesta de anotaciones comenzó con el panameño Manuel Morán, futbolista que recientemente recibió el llamado a la selección nacional de Panamá y que sigue sumando argumentos para convertirse en una pieza importante del conjunto cartaginés.

En 3 puntos El Fello Meza volvió a ser territorio brumoso. El conjunto blanquiazul respondió ante su afición con una presentación contundente, goles y tres puntos que valen oro en una recta final donde cada resultado puede marcar la diferencia. En Cartago hay ilusión, hay goles y hay un equipo que no quiere soltar la oportunidad de terminar en lo más alto.

El protagonismo también tuvo acento mexicano. Joaquin Alonso Hernández se encargó de firmar un doblete, aumentando la ventaja de los locales y convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la tarde en territorio brumoso.

Mauricio Villalobos se hizo presente en el marcador para completar los cuatro tantos del Cartaginés.

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Por el lado de Escorpiones, el brasileño Danilo Pimpinati _ figura destacada de la visita _ también hizo su par de anotaciones a favor de su equipo, pero no le fueron suficientes para evitar una nueva derrota ante un Cartaginés que mostró contundencia frente a su público.

Más allá del resultado, Cartaginés vuelve a enviar un mensaje directo a sus rivales: en casa es un equipo que sabe competir, ganar y hacerse respetar.

Los brumosos mantienen su condición de invictos en el estadio Fello Meza, una fortaleza que se ha convertido en uno de los principales argumentos de su campaña.

Con estos tres puntos, Cartaginés recupera el liderato y vuelve a tomar impulso en la carrera por ganar la primera fase del Apertura 2026.

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La pelea por la cima sigue al rojo vivo y los blanquiazules saben que ya no hay demasiado margen para equivocarse.

En Cartago hay ilusión, hay goles y hay un equipo que no quiere soltar la oportunidad de terminar en lo más alto.