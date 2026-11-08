¡Paté explotó contra Bryan Ruiz! " La Selección no es de amigos ni de favores"

Wálter “Paté” Centeno encendió la polémica en el fútbol costarricense. El entrenador de San Carlos aprovechó la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 frente a Pérez Zeledón para lanzar fuertes cuestionamientos contra Bryan Ruiz, técnico de la Selección Nacional.

El motivo de su molestia tiene nombre y apellido: José David Vega.

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El guardameta de San Carlos quedó fuera de la convocatoria definitiva de la Tricolor para los partidos amistosos ante Ecuador y Argentina, situación que no cayó nada bien en el estratega norteño.

Centeno cuestionó especialmente que Bryan Ruiz incluyera al portero Bayron Mora, de Alajuelense, quien actualmente es suplente en su equipo, mientras otros guardametas con regularidad y buenas actuaciones quedaron fuera.

En 3 puntos Wálter “Paté” Centeno encendió la polémica en el fútbol costarricense. El motivo de su molestia tiene nombre y apellido: José David Vega. La pregunta queda sobre la mesa: ¿deben prevalecer los nombres, las relaciones anteriores o el rendimiento deportivo a la hora de vestir la camiseta de Costa Rica?

Paté fue directo al referirse a los criterios de selección utilizados por Bryan Ruiz.

“No me quiero meter en la parte de dirección de una selección, pero pasan cosas extrañas. Si quiere tener a los amigos, que los tenga, pero favores no”, manifestó.

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El técnico también cuestionó que se convocara a un guardameta suplente de Alajuelense y recordó que Bryan Ruiz acaba de salir de la institución rojinegra.

“¿El segundo portero de Alajuela? Y el técnico acaba de salir de Alajuela. No, no me la compro”, expresó.

Defendió a José David Vega y Kevin Briceño

Centeno defendió el rendimiento de los porteros que, a su criterio, merecían consideración para integrar la Selección Nacional.

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Mencionó los números de José David Vega, quien acumula siete partidos con su portería en cero, y destacó también el trabajo de Kevin Briceño, guardameta de Cartaginés.

“Esto es de rendimiento, porque imagino que él ve rendimientos, pero se le olvidó. Hay que ser congruentes con lo que se dice”, señaló.

La declaración más fuerte llegó cuando Centeno dejó claro que no le preocupa que sus palabras puedan generar consecuencias para San Carlos.

“Si Bryan lo toma bien o mal me resbala, sépalo, porque no me gusta que jueguen con un futbolista y si quiere no me llamen a ninguno, porque yo ya sé que ellos solo van a los equipos grandes”, lanzó.

Además, recordó su experiencia como futbolista de la Tricolor y señaló que representar al país debe estar por encima de cualquier camiseta de club.

“La Selección no es de amigos ni de favores, es un grupo al que van los que mejor están y punto”, sentenció.

Otro reclamo: No ilusionar a los futbolistas

Paté también cuestionó que José David Vega recibiera una preconvocatoria y posteriormente quedara fuera de la lista definitiva, pese a que incluso se vacunó contra la fiebre amarilla para cumplir con los requisitos del viaje a Ecuador.

“¿Para qué ilusionan a un muchacho que ha venido trabajando bien? No haga una convocatoria de 40, ni de 50, llame a 23 y punto. No ilusione a nadie”, reclamó.

Las declaraciones de Centeno abren un nuevo capítulo de discusión alrededor de la Selección Nacional y las decisiones de Bryan Ruiz.

La pregunta queda sobre la mesa: ¿deben prevalecer los nombres, las relaciones anteriores o el rendimiento deportivo a la hora de vestir la camiseta de Costa Rica?