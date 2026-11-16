El nombre de Jorge Luis Pinto volvió a generar conversación en el fútbol costarricense. El entrenador colombiano reveló que recibió una oferta de un equipo nacional para regresar a los banquillos, pero decidió rechazarla porque no quería provocar una confrontación que, según sus propias palabras, habría terminado convirtiéndose en una “guerra”.

En una entrevista concedida al pódcast Desde el Alma, conducido por la periodista Lizeth Castro, el extécnico de la Selección de Costa Rica habló sobre las propuestas que ha recibido y explicó por qué decidió descartar una oportunidad en el país.

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"Tuve la propuesta de un equipo de Costa Rica, pero no la acepté porque iba a haber una guerra, estoy evitando una guerra que no quiero ponerla presente y no quiero ser culpable", manifestó Pinto.

El colombiano fue todavía más profundo al explicar que su decisión respondió a sus principios personales y a un sentimiento que mantiene hacia una institución costarricense.

En 3 puntos El nombre de Jorge Luis Pinto volvió a generar conversación en el fútbol costarricense. En una entrevista concedida al pódcast Desde el Alma, conducido por la periodista Lizeth Castro. La gran pregunta sigue sin respuesta: ¿qué equipo de Costa Rica quiso contratar a Jorge Luis Pinto?

"Yo tengo mis principios y no me permitían hacer eso, a pesar de que soy muy respetuoso de ese equipo, lo respeto, lo admiro, es una institución muy brillante, pero no quería cometer ese error sentimental", agregó.

¿Saprissa o Herediano? La incógnita que dejó Pinto

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Pinto no quiso revelar el nombre del equipo que lo contactó. Sin embargo, sus palabras abrieron espacio para las especulaciones sobre cuál institución pudo haber intentado contratarlo.

Dos nombres aparecen entre las posibilidades: Deportivo Saprissa y Club Sport Herediano.

La razón está relacionada con el vínculo que el entrenador construyó con Liga Deportiva Alajuelense, institución a la que dirigió y con la que mantiene una relación sentimental importante.

Un eventual fichaje por alguno de sus rivales históricos habría generado una fuerte reacción entre los aficionados rojinegros.

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A sus 73 años, el técnico colombiano aseguró que se encuentra bien física e intelectualmente y que todavía tiene deseos de regresar a los banquillos.

Pinto dejó una huella imborrable en Costa Rica al conducir a la Tricolor hasta los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, la mejor participación de la Selección Nacional en una Copa del Mundo.

Por ahora, el entrenador no cerró la puerta a una nueva experiencia profesional. Lo que sí dejó claro es que hubo una propuesta costarricense que no aceptó para evitar un conflicto que, desde su perspectiva, no estaba dispuesto a protagonizar.

La gran pregunta sigue sin respuesta: ¿qué equipo de Costa Rica quiso contratar a Jorge Luis Pinto?