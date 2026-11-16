La lesión de Alexis Gamboa obligó a Bryan Ruiz a replantear sus opciones para el compromiso de Costa Rica ante Argentina. Una de las alternativas que tenía en mente el seleccionador nacional era Kendall Waston, defensor del Deportivo Saprissa.

El experimentado zaguero aparecía como una posibilidad para reforzar la defensa de la Tricolor, pero su situación física y deportiva representaba un factor que no podía pasar inadvertido.

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En 3 puntos La lesión de Alexis Gamboa obligó a Bryan Ruiz a replantear sus opciones para el compromiso de Costa Rica ante Argentina. El experimentado zaguero aparecía como una posibilidad para reforzar la defensa de la Tricolor, pero su situación física y deportiva representaba un factor que no podía pasar inadvertido. La decisión de Ruiz también deja sobre la mesa un tema importante para la Tricolor: la profundidad de sus alternativas en defensa y la necesidad de contar con futbolistas que lleguen con ritmo competitivo.

Waston ha tenido una participación muy limitada con Saprissa durante noviembre de 2026. De acuerdo con los registros disponibles, acumula aproximadamente entre 14 y 15 minutos, después de permanecer ausente en los primeros encuentros del mes por una lesión en la rodilla.

Su única participación llegó como jugador de cambio, una circunstancia que también pesaba al momento de valorar una eventual convocatoria para un compromiso internacional de alta exigencia.

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El nombre de Waston ya había generado polémica por el procedimiento utilizado para intentar incorporarlo a la Selección. Ruiz reconoció que cometió un error al comunicarse directamente con el futbolista y posteriormente ofreció disculpas a Saprissa por la forma en que gestionó el llamado.

La lesión de Gamboa abrió nuevamente la posibilidad de acudir al defensor morado, pero la escasa actividad del jugador planteaba una interrogante: ¿estaba en condiciones de asumir un partido ante una selección del nivel de Argentina?

La decisión de Ruiz también deja sobre la mesa un tema importante para la Tricolor: la profundidad de sus alternativas en defensa y la necesidad de contar con futbolistas que lleguen con ritmo competitivo.