La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó medidas para evitar que se repita la escasa asistencia que se presentó en el partido frente a Uruguay y decidió reducir los precios de las entradas para el compromiso contra Costa Rica.

La poca respuesta de los aficionados en el encuentro ante los charrúas, disputado el viernes anterior en La Bombonera, encendió las alertas de los dirigentes argentinos, que ahora buscan una mayor presencia de público en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

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Para el partido contra Uruguay, la entrada más económica tenía un costo de 90.000 pesos argentinos, equivalentes aproximadamente a ₡27.000.

Sin embargo, para recibir a Costa Rica, la AFA redujo ese precio a 80.000 pesos argentinos, alrededor de ₡23.000.

En 3 puntos La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó medidas para evitar que se repita la escasa asistencia que se presentó en el partido frente a Uruguay y decidió reducir los precios de las entradas para el compromiso contra Costa Rica. La poca respuesta de los aficionados en el encuentro ante los charrúas, disputado el viernes anterior en La Bombonera, encendió las alertas de los dirigentes argentinos. La expectativa de la AFA es que la reducción de precios tenga efecto en la asistencia y que la Albiceleste encuentre un estadio con mayor respaldo desde las gradas ante la Tricolor.

La decisión busca facilitar el acceso de los aficionados y mejorar el ambiente en las graderías para el compromiso de este martes.

«En la AFA no quieren que se repita el papelón del viernes y ya buscan alternativas para que el Kempes presente un marco mucho mejor. No será sencillo: el estadio tiene capacidad para 57.000 espectadores», publicó el diario argentino La Nación.

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Scaloni espera una mayor respuesta de la afición

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, también se refirió a la asistencia de público y reconoció que el costo de las entradas puede influir en la decisión de los aficionados.

«La gente siempre es incondicional a la selección, sin dudas. En el partido con Burkina Faso tampoco estuvo lleno el estadio y es una cuestión de que la gente evalúa si puede ir a la cancha o no, por el gasto que implica, y eso es decisión de cada uno. Aun así, tenemos que demostrarles que este nuevo proceso seguirá contagiando entusiasmo», manifestó.

Estos son los precios para Argentina-Costa Rica

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Las localidades para el encuentro en Córdoba quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Entrada más económica: 80.000 pesos argentinos (aproximadamente ₡23.000).

Platea baja: 125.000 pesos argentinos (aproximadamente ₡36.000).

Platea: 145.000 pesos argentinos (aproximadamente ₡42.000).

El partido entre Argentina y Costa Rica se disputará este martes a las 5:00 p. m. en el estadio Mario Alberto Kempes.

La expectativa de la AFA es que la reducción de precios tenga efecto en la asistencia y que la Albiceleste encuentre un estadio con mayor respaldo desde las gradas ante la Tricolor.