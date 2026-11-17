Andrés Carevic no escondió su satisfacción por el nombramiento de Bryan Ruiz como entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica.

En una entrevista concedida al periodista de Radio Columbia Anthony Porras en su canal de You Tube, el técnico de Sporting FC compartió sus impresiones sobre el nuevo proceso de la Tricolor, en la previa del compromiso ante Argentina en Córdoba.

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Carevic mantiene una estrecha amistad con Ruiz y aseguró que ambos tienen comunicación constante, por lo que recibió con mucha alegría la oportunidad que tendrá el exvolante al frente del combinado patrio.

"La verdad me pone muy contento. Tengo una gran amistad con Bryan, hablamos todos los días. Me pone muy contento que haya tomado la Selección con toda su jerarquía", expresó el entrenador argentino.

En 3 puntos Andrés Carevic no escondió su satisfacción por el nombramiento de Bryan Ruiz como entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica. En una entrevista concedida al periodista de Radio Columbia Anthony Porras en su canal de You Tube, el técnico de Sporting FC compartió sus impresiones sobre el nuevo proceso de la Tricolor. De esta manera, Carevic habló de sus objetivos a futuro, mientras continúa al frente de Sporting FC y observa de cerca el nuevo camino de Bryan Ruiz con la Selección Nacional.

Carevic espera que La Sele asimile la idea de Bryan Ruiz

El estratega también hizo referencia al momento que atraviesa el fútbol costarricense, marcado por un proceso de transición y renovación generacional.

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Para Carevic, uno de los grandes retos será que los futbolistas convocados logren adaptarse a la propuesta del nuevo seleccionador.

"Es un proceso, un cambio generacional. Ojalá en ese proceso vayan asimilando la idea de Bryan para el equipo", comentó.

Además, manifestó su deseo de que la Selección Nacional consiga consolidarse y vuelva a competir a buen nivel.

"Esperemos que la Selección sea competitiva", agregó.

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Sus declaraciones llegan en un momento particular, debido a que la convocatoria de Bryan Ruiz para el compromiso ante Argentina cuenta con presencia de futbolistas de Sporting FC, equipo que actualmente dirige Carevic.

¿Carevic quiere dirigir una Selección Nacional?

El entrenador argentino también dejó una confesión sobre sus aspiraciones profesionales.

Carevic reconoció que le gustaría tener la oportunidad de dirigir una selección nacional en algún momento de su carrera, aunque aclaró que todavía disfruta especialmente el trabajo cotidiano que implica estar al frente de un club.

"Me gustaría dirigir una selección en algún momento. Todavía no, más adelante. Me gusta más el día a día", explicó.

Sin embargo, sus ambiciones no se limitan al fútbol de selecciones. El técnico también reconoció que dirigir a Costa Rica, a otra selección nacional o incluso a un equipo europeo serían experiencias que le gustaría vivir.

"No solo dirigir a Costa Rica, sino a otra selección sería muy bonito y también dirigir un equipo europeo", manifestó.

De esta manera, Carevic habló de sus objetivos a futuro, mientras continúa al frente de Sporting FC y observa de cerca el nuevo camino de Bryan Ruiz con la Selección Nacional.