El Deportivo Saprissa dio un golpe de autoridad este sábado 21 de noviembre en el estadio Municipal de Pérez Zeledón. El conjunto tibaseño derrotó 1-3 a los generaleños y fortaleció sus aspiraciones de terminar como líder de la primera fase del Torneo Apertura 2026 de la Liga Promérica.

Los dirigidos por Hernán Medford llegaron al Valle del General con la obligación de sumar para defender la cima y respondieron con una victoria de enorme valor en una cancha siempre complicada.

Publicidad

El conjunto morado golpeó temprano. Apenas al minuto 2, Luis Javier Paradela abrió el marcador tras recibir un servicio de Mariano Torres y definir con pierna derecha para colocar el 0-1.

En 3 puntos El Deportivo Saprissa dio un golpe de autoridad este sábado 21 de noviembre en el estadio Municipal de Pérez Zeledón. Los dirigidos por Hernán Medford llegaron al Valle del General con la obligación de sumar para defender la cima y respondieron con una victoria de enorme valor en una cancha siempre complicada. En el Valle hubo celebración morada y preocupación sureña. Saprissa mira de frente la cima, pero Cartaginés todavía no le permite celebrar.

Saprissa tomó confianza y encontró el segundo tanto al minuto 36. Andrey Soto apareció con un remate de zurda desde los linderos del área, nuevamente con Mariano Torres como protagonista de la asistencia, para ampliar la diferencia.

Sin embargo, Pérez Zeledón reaccionó antes del descanso. Al minuto 41, Rawy Rodríguez descontó con un cabezazo dentro del área, luego de una acción aérea en la que participó William Fernández. El 1-2 devolvió la emoción al encuentro.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

En la segunda parte, el conjunto morado tuvo que administrar la ventaja y buscar la oportunidad para sentenciar un triunfo que podía resultar determinante en la lucha por el primer lugar y fue nuevamente Andrey Soto quien con potente remate al ángulo logró consolidar el triunfo en tierras sureñas.

La victoria por 1-3 terminó premiando la visita saprissista y dejó a los tibaseños muy bien perfilados para cerrar la primera fase en lo más alto.

El triunfo tiene un peso especial porque Cartaginés continúa acechando a Saprissa. La pelea por el primer puesto se mantiene apretada y cualquier tropiezo puede cambiar el panorama en la recta final.

Saprissa depende de sus propios resultados para quedarse con el liderato y asegurar el boleto directo a una eventual Gran Final.

Publicidad

Pérez Zeledón, con la permanencia en la cima

La realidad es muy diferente para Municipal Pérez Zeledón. El equipo generaleño continúa en la parte baja de la clasificación y necesita reaccionar.

Con el Apertura acercándose a su desenlace, los sureños deberán preparar el Clausura 2027 como una oportunidad fundamental para recuperar terreno en la tabla acumulada y alejarse del peligro del descenso.

En el Valle hubo celebración morada y preocupación sureña. Saprissa mira de frente la cima, pero Cartaginés todavía no le permite celebrar.