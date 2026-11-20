Amarini Villatoro tiene muy claro lo que se juega el Club Sport Cartaginés en los próximos días. El estratega brumoso habló este viernes 20 de noviembre en conferencia de prensa y analizó el panorama que se le avecina a su equipo, con tres enfrentamientos ante Liga Deportiva Alajuelense en el horizonte.

El primero será este lunes 23 de noviembre, cuando Cartaginés visite el estadio Alejandro Morera Soto por la jornada 17 del Torneo de Apertura 2026. Un compromiso de enorme importancia para los blanquiazules, que buscan mantenerse en la lucha por el primer lugar de la clasificación.

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Villatoro fue contundente al explicar la obligación que tiene su equipo.

«Para nosotros, este primer partido es una obligación para poder seguir aspirando a ese primer lugar. Este partido es de pensar y plantear para ganar, pero siendo inteligente», manifestó.

En 3 puntos Amarini Villatoro tiene muy claro lo que se juega el Club Sport Cartaginés en los próximos días. El primero será este lunes 23 de noviembre, cuando Cartaginés visite el estadio Alejandro Morera Soto por la jornada 17 del Torneo de Apertura 2026. Villatoro confirmó que Geancarlo Castro sufrió un desgarro durante los entrenamientos de la Selección Nacional y no estará disponible para enfrentar a Alajuelense.

El entrenador sabe que no serán partidos ordinarios. Cartaginés y Alajuelense volverán a encontrarse posteriormente en la final de la Copa Centroamericana, por lo que la planificación y la lectura de cada encuentro serán determinantes.

El técnico chapín insistió en que no se pueden confundir los compromisos del campeonato nacional con los de la final internacional.

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En ese sentido, explicó que Cartaginés tendrá que buscar una victoria en el Morera Soto y posteriormente aprovechar su condición de local en el primer encuentro de la final centroamericana para conseguir una ventaja.

«Son totalmente diferentes porque cada partido va a tener un matiz y una obligación diferente», explicó.

También reconoció la importancia de sacar ventaja en casa, tomando en cuenta que la final centroamericana contempla el criterio del gol de visitante.

Una de las preguntas que recibió Villatoro fue si existe una motivación especial o una especie de revancha personal frente al conjunto rojinegro.

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El guatemalteco respondió sin rodeos y dejó claro que su prioridad no es quedar bien con el adversario.

«Yo siempre voy a defender los intereses de Cartaginés a muerte. Mi interés y mi prioridad es Cartaginés, que es el equipo que me da de comer», expresó.

Incluso aseguró que no le preocupa asumir la presión y que tampoco tiene interés en agradarle al rival.

Villatoro tampoco escondió la ilusión que existe dentro del camerino brumoso por la posibilidad de conquistar dos títulos: el campeonato nacional y la Copa Centroamericana.

El entrenador considera que el esfuerzo realizado durante la temporada permite que jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y aficionados sueñen con algo importante.

«Estamos muy ilusionados, estamos a dos partidos de ser campeones centroamericanos y estamos ante posibles seis juegos de ser campeones nacionales», comentó.

Sin embargo, pidió mantener la tranquilidad y concentrarse en cada compromiso, sin adelantarse a los acontecimientos.

«No hay que comer ansias, sino disfrutar de lo que tenemos por disputar», añadió.

Sobre la posibilidad de esconder armas de cara a los enfrentamientos por la final, Villatoro reconoció que ambos cuerpos técnicos conocen bastante bien la manera de jugar de sus respectivos equipos.

No obstante, recordó que el talento individual y las decisiones de los futbolistas dentro del terreno de juego pueden terminar marcando la diferencia.

Para Cartaginés comienza una etapa determinante. Primero tendrá que visitar a Alajuelense por el campeonato nacional y posteriormente enfocarse en la disputa por el título centroamericano.

El sueño brumoso está vivo y Amarini Villatoro no quiere dejar escapar ninguna oportunidad.

Villatoro confirmó que Geancarlo Castro sufrió un desgarro durante los entrenamientos de la Selección Nacional y no estará disponible para enfrentar a Alajuelense. Espera recuperarlo para el compromiso ante Pérez Zeledón.