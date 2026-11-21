El técnico de la Selección Sub-17 de Costa Rica, Randall Azofeifa, hizo su valoración después del empate 2-2 frente a Tanzania, en el debut de la Tricolor en el Mundial de Catar 2026.

El estratega reconoció que el resultado dejó sensaciones encontradas, especialmente porque Costa Rica había conseguido una ventaja de dos goles, pero no logró sostenerla durante el complemento.

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En 3 puntos El técnico de la Selección Sub-17 de Costa Rica, Randall Azofeifa, hizo su valoración después del empate 2-2 frente a Tanzania, en el debut de la Tricolor en el Mundial de Catar 2026. El estratega reconoció que el resultado dejó sensaciones encontradas, especialmente porque Costa Rica había conseguido una ventaja de dos goles, pero no logró sostenerla durante el complemento. El empate ante Tanzania dejó una lección para el equipo de Randall Azofeifa: en un Mundial no basta con tomar ventaja, también hay que saber administrarla.

Azofeifa destacó el esfuerzo de sus dirigidos, aunque reconoció que Tanzania aumentó la presión en la segunda parte.

“Se nos vinieron encima, como es normal. Ya habíamos visto que Tanzania siempre lucha, siempre está encima, siempre trata de ir por el partido a pesar de ir abajo. Se cometieron algunos errores, ahora se corrige”, señaló el entrenador.

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El técnico también dejó claro que el objetivo sigue siendo avanzar a la siguiente ronda y que Costa Rica tiene condiciones para recuperarse en el torneo.

“Vamos a plantear un partido donde cometamos menos errores posibles, y a partir de ahí entender que tenemos las herramientas para poder ganar ese partido y meternos en la siguiente ronda”, expresó.

Costa Rica ahora deberá concentrarse en su próximo desafío mundialista ante República de Irlanda, en un compromiso que adquiere especial importancia para las aspiraciones nacionales.

El empate ante Tanzania dejó una lección para el equipo de Randall Azofeifa: en un Mundial no basta con tomar ventaja, también hay que saber administrarla. La Sele buscará dar una respuesta en su siguiente presentación.