El fútbol también pasa factura en las estadísticas. El Club Sport Herediano recibió un nuevo golpe: quedó fuera del top cinco de los mejores clubes de Centroamérica en la más reciente actualización del ranking de la Concacaf.

El conjunto florense descendió hasta la sexta casilla regional y ahora ocupa el puesto 49 de la clasificación general de clubes de la Confederación.

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La caída tiene un protagonista directo: el Municipal de Guatemala, que logró superar al equipo costarricense y meterse entre los cinco mejores de Centroamérica.

En 3 puntos El fútbol también pasa factura en las estadísticas. El conjunto florense descendió hasta la sexta casilla regional y ahora ocupa el puesto 49 de la clasificación general de clubes de la Confederación. El descenso al sexto puesto representa otro llamado de atención para una institución acostumbrada a competir en los primeros planos del fútbol centroamericano.

La clasificación regional tiene ahora a cinco equipos por delante del Team:

1. Liga Deportiva Alajuelense – Costa Rica.

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Herediano aparece en la sexta posición, perdiendo así su condición de integrante del grupo de los cinco mejores clubes centroamericanos.

La situación no es producto de la casualidad. Los resultados deportivos, tanto en el campeonato nacional como en las competiciones internacionales, han terminado pasando factura a la institución rojiamarilla.

El equipo, que actualmente ostenta el título de campeón de Costa Rica, vive una temporada complicada. Incluso, quedó sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del Apertura 2026, por lo que tampoco podrá luchar por defender su corona.

Ahora, el panorama obliga a los florenses a replantear sus objetivos de cara al 2027.

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Mientras Alajuelense, Cartaginés y Saprissa mantienen a Costa Rica en los primeros lugares del escalafón regional, Herediano observa cómo pierde terreno y queda fuera de un grupo en el que durante mucho tiempo fue protagonista.

El descenso al sexto puesto representa otro llamado de atención para una institución acostumbrada a competir en los primeros planos del fútbol centroamericano.