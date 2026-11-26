El Deportivo Saprissa podría seguir fortaleciendo su presencia panameña de cara a la temporada 2027. Apenas un día después de anunciar la renovación de Fidel Escobar, desde Panamá surgió información sobre otro posible movimiento de los tibaseños en el mercado de fichajes.

El periodista Ricardo Icaza informó este martes, mediante su cuenta de X, que la dirigencia morada mantiene conversaciones con Minnesota United, equipo de la Major League Soccer (MLS), para gestionar la incorporación del seleccionado panameño Carlos Harvey.

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La intención del conjunto costarricense sería conseguir un préstamo por un año para contar con los servicios del futbolista.

En 3 puntos El Deportivo Saprissa podría seguir fortaleciendo su presencia panameña de cara a la temporada 2027. El periodista Ricardo Icaza informó este martes, mediante su cuenta de X, que la dirigencia morada mantiene conversaciones con Minnesota United, equipo de la Major League Soccer (MLS). La posibilidad abre un nuevo capítulo en el mercado morado, que ya comienza a generar movimientos y expectativas de cara a la próxima temporada.

"Saprissa está en contactos con Minnesota United para llevarse cedido un año a Carlos Harvey", publicó Icaza.

El comunicador también reveló detalles sobre la situación deportiva y contractual del jugador, quien tiene vínculo con la institución estadounidense hasta 2028.

"Minnesota dio continuidad al entrenador Cameron Knowles con el cual Carlos solo disputó 14 partidos esta temporada, el jugador mantiene contrato con Minnesota hasta el 2028", agregó.

Harvey es un futbolista que puede desempeñarse tanto en labores defensivas como en el mediocampo, una polifuncionalidad que podría resultar atractiva para el cuerpo técnico saprissista.

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Por ahora, se trata de contactos entre ambas instituciones y no existe confirmación de un acuerdo definitivo.

La eventual llegada de Harvey aumentaría la presencia de futbolistas canaleros en el camerino morado.

Actualmente, Saprissa cuenta con el defensor Fidel Escobar y el delantero Newton Williams. El primero acaba de asegurar su continuidad en Tibás después de que el club anunciara su renovación por dos temporadas más, hasta diciembre de 2028.

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La dirigencia morada resolvió así uno de sus asuntos contractuales pendientes antes de finalizar el Apertura 2026.

Si las negociaciones por Harvey llegan a buen puerto y Williams continúa en la institución, Saprissa podría iniciar el 2027 con tres futbolistas panameños en su plantilla.

La posibilidad abre un nuevo capítulo en el mercado morado, que ya comienza a generar movimientos y expectativas de cara a la próxima temporada.

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