Joaquín Alonso Hernández está viviendo una temporada que podría llevar su nombre a los registros históricos del fútbol costarricense.

El delantero de Cartaginés atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al país. En el Apertura 2026 acumula nueve anotaciones y dos asistencias, números que lo colocan como líder de la tabla de goleadores y uno de los extranjeros más determinantes del certamen.

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Pero el atacante brumoso no parece conformarse con lo conseguido. Su objetivo es aumentar sus registros durante la fase decisiva del campeonato y convertir su buen rendimiento en un reconocimiento individual.

Su protagonismo también vuelve a poner sobre la mesa una tendencia del fútbol nacional: los delanteros extranjeros han dominado la lucha por el título de goleo durante los últimos campeonatos.

En 3 puntos Joaquín Alonso Hernández está viviendo una temporada que podría llevar su nombre a los registros históricos del fútbol costarricense. El delantero de Cartaginés atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al país. El campeonato entra en su momento decisivo y Hernández tiene dos objetivos por delante: ayudar a Cartaginés a pelear por el título y dejar su nombre en una estadística que hasta ahora ningún futbolista nacido en territorio estadounidense…

De acuerdo con las estadísticas recopiladas por Daniel Calderón, solamente en tres de los últimos diez torneos el máximo goleador ha sido costarricense.

En ese periodo sobresale el cubano Marcel Hernández, quien ha figurado en varias ediciones de la competición. También aparece el argentino Víctor Emanuel Casado, máximo anotador del Clausura 2025, así como el jamaiquino Javon East, quien compartió el primer lugar con Hernández en otro campeonato.

La lista también incluye a Steven Cárdenas, el mexicano Erick 'Cubo' Torres, Johan Venegas y el paraguayo Fernando Lesme.

El último costarricense que aparece en ese registro como máximo goleador es Yendrick Ruiz, quien consiguió esa distinción en el Apertura 2021.

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La preocupación por el delantero nacional

El dominio de los extranjeros en las estadísticas de goleo también genera interrogantes sobre la formación y el desarrollo de los atacantes costarricenses.

Víctor 'Mambo' Núñez, quien conquistó el título de máximo goleador nacional en cuatro oportunidades, considera que existen aspectos del juego que los delanteros ticos necesitan mejorar.

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Para el exdelantero de Herediano, la intuición, la determinación y el conocimiento de los movimientos de sus compañeros son características fundamentales para marcar diferencias dentro del área.

"A veces los delanteros piensan demasiado la jugada, les hace falta ser más determinantes. Aunado a que les ponen competencia en sus clubes, con extranjeros que tienen números similares o menores que ellos", manifestó Núñez.

Su observación pone el foco en una situación que se repite en varios equipos: la competencia por un puesto en ataque y las oportunidades que reciben los futbolistas nacionales frente a los extranjeros.

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Mientras ese debate continúa, Joaquín Alonso Hernández tiene la posibilidad de protagonizar un capítulo inédito en el fútbol costarricense.

Si termina el Apertura 2026 como máximo goleador, se convertirá en el primer delantero nacido en Estados Unidos en conquistar el título de goleo del campeonato nacional.

Con nueve anotaciones, el atacante de Cartaginés tiene motivos para ilusionarse. Ahora deberá sostener su rendimiento en la etapa más exigente del torneo, cuando cada gol puede tener un valor determinante.

El campeonato entra en su momento decisivo y Hernández tiene dos objetivos por delante: ayudar a Cartaginés a pelear por el título y dejar su nombre en una estadística que hasta ahora ningún futbolista nacido en territorio estadounidense ha conseguido.

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