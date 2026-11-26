Óscar Ramírez tiene un currículum que pocos entrenadores pueden presumir en el fútbol costarricense. Con seis títulos nacionales, una Copa Centroamericana, una Recopa y una Supercopa, el Machillo es el técnico más ganador en la historia de Alajuelense.

Sin embargo, su exitosa trayectoria también registra episodios amargos. Las eliminaciones en primera fase del Verano 2012 y el Clausura 2026 son dos antecedentes que vuelven a generar preocupación en el entorno rojinegro.

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Ahora, el entrenador está ante la posibilidad de vivir nuevamente ese escenario. Alajuelense visitará este sábado a San Carlos en el estadio Carlos Ugalde y necesita un resultado positivo para continuar con opciones de avanzar a las semifinales del Apertura 2026.

La historia ya conoce dos capítulos similares. En el Verano 2012, el equipo dirigido por Ramírez terminó en la quinta posición, a un punto de Herediano, que consiguió avanzar. En el Clausura 2026, la Liga volvió a quedarse en el quinto lugar, esta vez a seis unidades del Cartaginés.

En 3 puntos Óscar Ramírez tiene un currículum que pocos entrenadores pueden presumir en el fútbol costarricense. Sin embargo, su exitosa trayectoria también registra episodios amargos. Su extraordinario palmarés no está en discusión, pero el presente le plantea una prueba que no admite distracciones.

El panorama actual presenta una dificultad adicional: el margen de error prácticamente desapareció y el rival tiene la posibilidad de convertirse en el verdugo rojinegro.

Desde su regreso al banquillo manudo, Ramírez ha dirigido ocho encuentros del campeonato nacional y registra un rendimiento del 71%. Una cifra que refleja una mejoría respecto al proceso anterior, aunque no ha sido suficiente para borrar las dificultades que arrastra el equipo.

El español Ismael Rescalvo dejó la institución después de ocho partidos de torneo local con un rendimiento del 41%. Desde entonces, el Machillo ha intentado estabilizar al equipo y recuperar terreno en la clasificación.

El propio entrenador reconoció que la situación no ha sido sencilla y recordó las condiciones en las que encontró al conjunto rojinegro.

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"Ha sido un torneo un poco difícil. Creo que se inicia de la forma que se arrancó con el anterior señor (Rescalvo). Nosotros tratamos de estabilizar. De hecho, acordémonos que Inter San Carlos y no sé qué otro equipo estaban adelante nosotros cuando asumimos y venimos bregando con eso, además de la Centroamericana, que era también un partido muy complicado", explicó.

Ramírez sabe que todavía tiene una oportunidad para cambiar el desenlace de la historia. La Liga depende de sí misma y tendrá que demostrarlo en una cancha complicada, ante un adversario que también juega con la motivación de poder dejar fuera a uno de los equipos grandes del país.

"Yo creo que tenemos la capacidad como para ir a San Carlos y sacar un resultado para clasificar. Tal vez sí, la premisa esa es que un poquito la parte emotiva, en este caso de San Carlos, que se ve que si nos gana nos puede eliminar del torneo".

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El estratega también dejó claro que el componente emocional no será suficiente para resolver el compromiso. La Liga deberá controlar las circunstancias del partido, manejar la cancha y responder desde el planteamiento futbolístico.

"Igual nosotros tenemos que ir con esa manera de equilibrar eso y también lo que va a ser en sí el juego, táctica, y saber manejar la cancha", concluyó.

El sábado representa mucho más que otro partido para Ramírez. Es la oportunidad de evitar que su tercera experiencia al frente de Alajuelense termine con una eliminación temprana y demostrar que todavía puede conducir al equipo hacia el objetivo.

Su extraordinario palmarés no está en discusión, pero el presente le plantea una prueba que no admite distracciones. En San Carlos, el Machillo se juega mucho más que tres puntos.

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