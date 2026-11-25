La Sala Constitucional anuló el recorte de ₡8.048 millones que la Asamblea Legislativa aplicó a las universidades públicas en el Segundo Presupuesto Extraordinario de 2026, y advirtió sobre vicios de inconstitucionalidad en una rebaja de ₡13.104 millones destinada al Poder Judicial.

Los fallos, emitidos la tarde de este miércoles 25 de noviembre, responden a dos consultas facultativas de constitucionalidad tramitadas sobre el expediente 25.803. Dicho proyecto de ley fue impulsado por el Ministerio de Hacienda para ajustar el gasto público tras registrarse una caída de ₡373.391 millones en la recaudación de ingresos del Estado.

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Según la resolución de los magistrados constitucionales, la Asamblea Legislativa incurrió en un vicio sustancial de procedimiento al aprobar en la Comisión de Asuntos Hacendarios una moción que restaba ₡8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

En 3 puntos La Sala Constitucional anuló el recorte de ₡8.048 millones que la Asamblea Legislativa aplicó a las universidades públicas en el Segundo Presupuesto Extraordinario de 2026. Los fallos, emitidos la tarde de este miércoles 25 de noviembre, responden a dos consultas facultativas de constitucionalidad tramitadas sobre el expediente 25.803. Los diputados están obligados a excluir la moción que afectaba el presupuesto universitario y a subsanar los errores señalados en el apartado del Poder Judicial.

Estos recursos correspondían al primer tracto de devolución de fondos postergados en años anteriores, los cuales los diputados pretendían redirigir hacia becas y programas de equidad. El tribunal determinó que el Congreso violó el artículo 85 de la Constitución Política, el cual impide a los legisladores modificar unilateralmente los montos del financiamiento universitario previamente pactados entre el Poder Ejecutivo y las casas de enseñanza superior.

En una segunda resolución, emitida tras una consulta de la Corte Suprema de Justicia, la Sala IV detectó dos irregularidades en el recorte de ₡13.104 millones aplicado al presupuesto del Poder Judicial (que afectaba principalmente la operatividad del Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público):

• Vicio de fondo: Los magistrados concluyeron que la disminución de recursos compromete el funcionamiento de órganos esenciales y vulnera el principio constitucional de independencia judicial.

• Vicio de procedimiento: El tribunal señaló que el expediente legislativo no alcanzó los 38 votos requeridos durante su aprobación en primer debate para aplicar este tipo de rebajas.

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Próximos pasos en la Asamblea Legislativa

Tras la notificación de ambos fallos, el plenario legislativo deberá retrotraer el trámite del Segundo Presupuesto Extraordinario 2026 antes de votarlo en segundo debate.

Los diputados están obligados a excluir la moción que afectaba el presupuesto universitario y a subsanar los errores señalados en el apartado del Poder Judicial. De acuerdo con el criterio de la Sala Constitucional, si el Congreso no corrige el vicio relacionado con el FEES, la modificación se tendrá por eliminada automáticamente y el texto volverá a los términos originales previos a la moción.

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